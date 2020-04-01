"Китти Пэрри заползла через окно моего тогдашнего парня 15 лет назад, беременная и ищущая убежище. Два помета и много лун спустя эта уличная кошка стала настоящим талисманом для многих. К сожалению, Китти завершила свою девятую жизнь прошлой ночью. Я надеюсь, что она покоится на филе лосося и тартаре из тунца в кошачьей мяте на небесах. Китти, спасибо за объятия и дружеское общение на всём нашем пути" - написала певица и выложила фото.
Кэти Перри потеряла любимого друга
Сегодня, 02:02
Певица Кэти Перри переживает личную потерю.
У 35-летней американской звезды, готовящейся впервые стать мамой, случилась беда - умерла любимая кошка певицы. Имя питомцу хозяйка дала, слегка переделав собственное - Китти Пэрри. Западные издания сообщают, что звезда тяжело переживает потерю - Китти не стало в очень сложный период карантина из пандемии коронавируса - США по-прежнему мировой лидер по числу инфицированных (почти 800 тысяч) и умерших (более 40 тысяч) людей.
"Китти Пэрри заползла через окно моего тогдашнего парня 15 лет назад, беременная и ищущая убежище. Два помета и много лун спустя эта уличная кошка стала настоящим талисманом для многих. К сожалению, Китти завершила свою девятую жизнь прошлой ночью. Я надеюсь, что она покоится на филе лосося и тартаре из тунца в кошачьей мяте на небесах. Китти, спасибо за объятия и дружеское общение на всём нашем пути" - написала певица и выложила фото.
"Китти Пэрри заползла через окно моего тогдашнего парня 15 лет назад, беременная и ищущая убежище. Два помета и много лун спустя эта уличная кошка стала настоящим талисманом для многих. К сожалению, Китти завершила свою девятую жизнь прошлой ночью. Я надеюсь, что она покоится на филе лосося и тартаре из тунца в кошачьей мяте на небесах. Китти, спасибо за объятия и дружеское общение на всём нашем пути" - написала певица и выложила фото.
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Ключевые слова: Кэти Перри
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Количество просмотров: 1 352
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
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Автор фото: instagram.com
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