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Кэти Перри потеряла любимого друга

Сегодня, 02:02
Певица Кэти Перри переживает личную потерю.

Кэти Перри потеряла любимого друга
У 35-летней американской звезды, готовящейся впервые стать мамой, случилась беда - умерла любимая кошка певицы. Имя питомцу хозяйка дала, слегка переделав собственное - Китти Пэрри. Западные издания сообщают, что звезда тяжело переживает потерю - Китти не стало в очень сложный период карантина из пандемии коронавируса - США по-прежнему мировой лидер по числу инфицированных (почти 800 тысяч) и умерших (более 40 тысяч) людей.

Кэти Перри потеряла любимого друга


"Китти Пэрри заползла через окно моего тогдашнего парня 15 лет назад, беременная и ищущая убежище. Два помета и много лун спустя эта уличная кошка стала настоящим талисманом для многих. К сожалению, Китти завершила свою девятую жизнь прошлой ночью. Я надеюсь, что она покоится на филе лосося и тартаре из тунца в кошачьей мяте на небесах. Китти, спасибо за объятия и дружеское общение на всём нашем пути" - написала певица и выложила фото.

Кэти Перри потеряла любимого друга


Кэти Перри потеряла любимого друга


Кэти Перри потеряла любимого друга


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Ключевые слова: Кэти Перри

Количество просмотров: 1 352
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com

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