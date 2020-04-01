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Катя Гордон провела расследование на тему «коронавирусного чипа»

Вчера, 11:10
После того, как в прессе появились новости о таинственном чипе, который внедрят всем гражданам России, Катя Гордон решила все разузнать

Катя Гордон провела расследование на тему «коронавирусного чипа»
- История с чипами от Вероники Скворцовой взбудоражила массы. Учитывая, что я тот самый автор "Практики теории заговора" и противник вакцинирования от Билла Гейтса , от чипизации у меня холодок по коже... – заявила Катя и отправилась расследовать это дело.

Кстати, побывала она на производстве сразу после Президента и раньше, чем все федеральные СМИ и, как выяснялось, «чипировать» никого не будут.
Речь идет о том, что скоро будет запущена в производство электронная машинка, которая по мазку, помещенному на чип (пластиковый тест), покажет больны вы или нет.



- Выдыхаем, - сообщила Катя, а также предложила переназвать чип в "электро-тест" и не пугать массы.

Катя Гордон провела расследование на тему «коронавирусного чипа»

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Ключевые слова: Катя Гордон

Количество просмотров: 2 431
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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Катя Гордон провела расследование на тему «коронавирусного чипа» После того, как в прессе появились новости о таинственном чипе, который внедрят всем гражданам России, Катя Гордон решила все разузнать
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