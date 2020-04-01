Катя Гордон провела расследование на тему «коронавирусного чипа»

- История с чипами от Вероники Скворцовой взбудоражила массы. Учитывая, что я тот самый автор "Практики теории заговора" и противник вакцинирования от Билла Гейтса , от чипизации у меня холодок по коже... – заявила Катя и отправилась расследовать это дело.Кстати, побывала она на производстве сразу после Президента и раньше, чем все федеральные СМИ и, как выяснялось, «чипировать» никого не будут.Речь идет о том, что скоро будет запущена в производство электронная машинка, которая по мазку, помещенному на чип (пластиковый тест), покажет больны вы или нет.- Выдыхаем, - сообщила Катя, а также предложила переназвать чип в "электро-тест" и не пугать массы.