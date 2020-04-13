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Главное, чтоб не было стыдно ни за одну из своих песен: #PavLova рассказала о творческих принципах

13.04.20 / 16:50
Талантливая и перспективная исполнительница авторских песен Ирина Павлова, известная под псевдонимом #PavLova, дала небольшое интервью.

Главное, чтоб не было стыдно ни за одну из своих песен: #PavLova рассказала о творческих принципах
Ирина отличается своей необычной манерой исполнения, искренностью и чувственностью. Она с детства проявляла интерес к творчеству. Будучи подростком, девушка оттачивала свои вокальные навыки и к 14 годам записала свой первый диск. Так, Ирина продолжала заниматься любимым делом, что определило ее будущее. Окончив эстрадно-джазовое училище, артистка поняла, что действительно хочет посвятить свою жизнь творческой деятельности, а именно музыке. #PavLova начала активно работать над созданием собственных песен.

— У меня есть принцип – я никогда не покупаю песни, то есть все пишу сама. Очень бы хотелось следовать этому и дальше.

Вскоре #PavLova представила слушателям совместную с T1one композицию под названием «Набирай». Работа стала популярной в Сети — набрала огромное количество прослушиваний, а также долгое время занимала топовые позиции на многих популярных музыкальных сервисах. Как заявляет сама артистка, одной из самых значимых работ в ее карьере стал трек «Мама я не хотела». Именно от этой песни молодая исполнительница получила максимальную отдачу от слушателей.

— Мне нравится, что каждый находит в этой песне что-то про себя. Когда она вышла, мне присылали много сообщений и писем, стали говорить, что эта песня — исповедь. При чем их собственная! Каждый находил в ней свой собственный смысл.

Главное, чтоб не было стыдно ни за одну из своих песен: #PavLova рассказала о творческих принципах


Первые песни «Детка в клетке» и «Полигамия» были написаны вместе с автором треков группы Звери и Тату В. Полиенко. Работы певицы также получили положительные отклики в музыкальном сообществе. На сегодняшний день #PavLova продолжает экспериментировать с различными музыкальными жанрами и стилем звучания. К примеру, совсем недавно большой успех певице принес трек «Люби. Танцуй. Держись», который стал одним из самых популярных в TikTok.



У Ирины много творческих планов и проектов. В скором времени #PavLova представит своим слушателям большое количество музыкальных новинок.

— Творческих идей много, постоянно рождаются новые песни. Вся моя музыка наполнена искренностью, нежностью, есть один принцип — я стараюсь добавлять живой инструмент в звучание. Прям как раньше — с музыкантом едем в студию, он прописывает партию. И духовые, и струнные. Именно это ценят многие почитателей моих песен. Однако с треком «Люби. Танцуй. Держись», который получился довольно веселым и танцевальным, я привлекла людей иного эмоционального склада. Поэтому я продолжаю искать себя в новых жанрах и стилях. Непростое это дело!

Главное, чтоб не было стыдно ни за одну из своих песен: #PavLova рассказала о творческих принципах

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Ключевые слова: Ирина Павлова, #PavLova

Количество просмотров: 2 366
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Главное, чтоб не было стыдно ни за одну из своих песен: #PavLova рассказала о творческих принципах Талантливая и перспективная исполнительница авторских песен Ирина Павлова, известная под псевдонимом #PavLova, дала небольшое интервью.
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