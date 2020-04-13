Главное, чтоб не было стыдно ни за одну из своих песен: #PavLova рассказала о творческих принципах

Ирина отличается своей необычной манерой исполнения, искренностью и чувственностью. Она с детства проявляла интерес к творчеству. Будучи подростком, девушка оттачивала свои вокальные навыки и к 14 годам записала свой первый диск. Так, Ирина продолжала заниматься любимым делом, что определило ее будущее. Окончив эстрадно-джазовое училище, артистка поняла, что действительно хочет посвятить свою жизнь творческой деятельности, а именно музыке. #PavLova начала активно работать над созданием собственных песен.Вскоре #PavLova представила слушателям совместную с T1one композицию под названием «Набирай». Работа стала популярной в Сети — набрала огромное количество прослушиваний, а также долгое время занимала топовые позиции на многих популярных музыкальных сервисах. Как заявляет сама артистка, одной из самых значимых работ в ее карьере стал трек «Мама я не хотела». Именно от этой песни молодая исполнительница получила максимальную отдачу от слушателей.Первые песни «Детка в клетке» и «Полигамия» были написаны вместе с автором треков группы Звери и Тату В. Полиенко. Работы певицы также получили положительные отклики в музыкальном сообществе. На сегодняшний день #PavLova продолжает экспериментировать с различными музыкальными жанрами и стилем звучания. К примеру, совсем недавно большой успех певице принес трек «Люби. Танцуй. Держись», который стал одним из самых популярных в TikTok.У Ирины много творческих планов и проектов. В скором времени #PavLova представит своим слушателям большое количество музыкальных новинок.