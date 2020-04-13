Главное, чтоб не было стыдно ни за одну из своих песен: #PavLova рассказала о творческих принципах

— У меня есть принцип – я никогда не покупаю песни, то есть все пишу сама. Очень бы хотелось следовать этому и дальше.
Вскоре #PavLova представила слушателям совместную с T1one композицию под названием «Набирай». Работа стала популярной в Сети — набрала огромное количество прослушиваний, а также долгое время занимала топовые позиции на многих популярных музыкальных сервисах. Как заявляет сама артистка, одной из самых значимых работ в ее карьере стал трек «Мама я не хотела». Именно от этой песни молодая исполнительница получила максимальную отдачу от слушателей.
— Мне нравится, что каждый находит в этой песне что-то про себя. Когда она вышла, мне присылали много сообщений и писем, стали говорить, что эта песня — исповедь. При чем их собственная! Каждый находил в ней свой собственный смысл.
Первые песни «Детка в клетке» и «Полигамия» были написаны вместе с автором треков группы Звери и Тату В. Полиенко. Работы певицы также получили положительные отклики в музыкальном сообществе. На сегодняшний день #PavLova продолжает экспериментировать с различными музыкальными жанрами и стилем звучания. К примеру, совсем недавно большой успех певице принес трек «Люби. Танцуй. Держись», который стал одним из самых популярных в TikTok.
У Ирины много творческих планов и проектов. В скором времени #PavLova представит своим слушателям большое количество музыкальных новинок.
— Творческих идей много, постоянно рождаются новые песни. Вся моя музыка наполнена искренностью, нежностью, есть один принцип — я стараюсь добавлять живой инструмент в звучание. Прям как раньше — с музыкантом едем в студию, он прописывает партию. И духовые, и струнные. Именно это ценят многие почитателей моих песен. Однако с треком «Люби. Танцуй. Держись», который получился довольно веселым и танцевальным, я привлекла людей иного эмоционального склада. Поэтому я продолжаю искать себя в новых жанрах и стилях. Непростое это дело!