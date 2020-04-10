APPolonovGang выпустили новый трек

По словам солистов, все их музыкальные работы так или иначе связаны с полученным жизненным опытом и различными историями. Новый трек «Свидание» также не стал исключением из правил.— Однако мы не хотели бы раскрывать все подробности из жизни. Скажем одно — этот трек посвящен всем тем, кто не ценит свои отношения. Не забывайте, что ваша вторая половинка может в любой момент пойти с другим на свидание, поэтому не допускайте таких ситуаций, никогда не расслабляйтесь. Говорите своим любимым каждый день, что вы их любите. Это очень важно! — делятся артисты.Несмотря на вспышку коронавируса, молодые исполнители продолжают усиленно заниматься творчеством, а именно музыкой. Известно, что в скором времени дуэт планирует выпустить целый альбом, куда войдут песни в различных музыкальных жанрах.— Так как у нас в данный момент накопилось много невыпущенных треков, то мы все таки решимся к лету выпустить альбом. Туда войдут наши треки в разных жанрах: поп, рок, реп, хаус. Иначе говоря, мы не изменяем своему стилю «киберпопса».Трек «Свидание» доступен на всех музыкальных площадках страны.