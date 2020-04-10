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T-Killah стал участником волонтерского движения

10.04.20 / 15:46
Известный рэпер T-Killah продолжает помогать людям не только в режиме онлайн, но и в реальной жизни.

T-Killah стал участником волонтерского движения
Артист стал участником волонтерского движения, которое помогает пожилым людям в связи с пандемией коронавируса.

По словам артиста, для хороших дел нет плохой погоды. В этот непростой для всех период, T-Killah решил поддержать тех, кто в этом действительно как никогда нуждается.

— Хочется максимально помочь не просто в интернете людям раздачей денег, а еще и физически. Поэтому, я обратился в волонтерское движение Красногорска. И вот мы сейчас приехали к нам на район, помогать бабушкам потому что им нельзя выходить. — рассказывает T-Killah в новом выпуске влога на своем YouTube канале.

T-Killah стал участником волонтерского движения


В свежем выпуске влога артист призвал зрителей по возможности не проходить мимо волонтерских организаций, а также поблагодарил всех, кто неравнодушен к его деятельности.

— Поддержка — это самое главное. Просто хочу еще вам сказать — большое спасибо, ребята. Больше спасибо, что вы смотрите мой канал. Я этим очень дорожу. — делится рэпер.

T-Killah — известный российский рэп-исполнитель. Совсем недавно рэпер стал создателем самой популярной маски в Instagram. Маска показывает случайную сумму, которую T-Killah может отправить пользователю. Только за сутки рэпер раздал более полумиллиона рублей, а на социальную сеть исполнителя подписалось более одного миллиона человек.

T-Killah стал участником волонтерского движения

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Ключевые слова: T-Killah

Количество просмотров: 1 716
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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T-Killah стал участником волонтерского движения Известный рэпер T-Killah продолжает помогать людям не только в режиме онлайн, но и в реальной жизни.
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