T-Killah стал участником волонтерского движения

Артист стал участником волонтерского движения, которое помогает пожилым людям в связи с пандемией коронавируса.По словам артиста, для хороших дел нет плохой погоды. В этот непростой для всех период, T-Killah решил поддержать тех, кто в этом действительно как никогда нуждается.— Хочется максимально помочь не просто в интернете людям раздачей денег, а еще и физически. Поэтому, я обратился в волонтерское движение Красногорска. И вот мы сейчас приехали к нам на район, помогать бабушкам потому что им нельзя выходить. — рассказывает T-Killah в новом выпуске влога на своем YouTube канале.В свежем выпуске влога артист призвал зрителей по возможности не проходить мимо волонтерских организаций, а также поблагодарил всех, кто неравнодушен к его деятельности.— Поддержка — это самое главное. Просто хочу еще вам сказать — большое спасибо, ребята. Больше спасибо, что вы смотрите мой канал. Я этим очень дорожу. — делится рэпер.T-Killah — известный российский рэп-исполнитель. Совсем недавно рэпер стал создателем самой популярной маски в Instagram. Маска показывает случайную сумму, которую T-Killah может отправить пользователю. Только за сутки рэпер раздал более полумиллиона рублей, а на социальную сеть исполнителя подписалось более одного миллиона человек.