Бывшей супруге Джонни Деппа грозит тюремный срок

Громкая история выяснения отношений между Джонни Деппом и Эмбер Херд началась в 2016-м, в год их развода - тогда актёр якобы избил свою супругу, хотя приехавшие на вызов полицейские не зафиксировали на теле Херд никаких следов насилия. Спустя пару дней, когда Эмбер появилась перед прессой, на её лице "красовались" синяки. Депп называл всю эту историю лживой с самого начала, но тем не менее, суд обязал его выплатить бывшей супруге несколько миллионов отступных по делу о разводе. Пострадала и репутация звезды - с ярлыком "истязателя женщин" он лишился нескольких ролей и едва не лишился всей своей кинокарьеры.В прошлом году Джонни и его адвокаты решили не только отсудить те самые деньги, но и доказать в суде, что всё рассказанное (и показанное) Эмбер было сфальсифицировано. Более того, у Деппа есть доказательства того, что жертвой домашнего насилия был он сам, а вовсе не его бывшая жена - актриса неоднократно била его по голове, а однажды даже отправила Джонни на операционный стол - она запустила в него бутылкой из-под алкоголя, тара разбилась о стену и отсекла актёру часть фаланги пальца. Свой физический и моральный ущерб Депп оценил в исковом заявлении в более чем 50 миллионов долларов.Последние месяцы Эмбер всячески пыталась вновь очернить имя актёра, однако более ста голливудских звёзд высказались в защиту Деппа. Самыми первыми, ещё в 2016 году, его поддержали бывшие возлюбленные, актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради, заявившие, что актёр не способен на насилие и является лучшим мужем и отцом, которого только можно представить.Теперь у Херд буквально земля горит под ногами - адвокаты Деппа, на основе новых сведений и показаний свидетелей, намерены доказать суду, что она оклеветала актёра и выдумала грязную историю, чтобы получить его деньги. За всё это актрисе грозит три года тюремного заключения.