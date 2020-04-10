Бывшей супруге Джонни Деппа грозит тюремный срок

В прошлом году Джонни и его адвокаты решили не только отсудить те самые деньги, но и доказать в суде, что всё рассказанное (и показанное) Эмбер было сфальсифицировано. Более того, у Деппа есть доказательства того, что жертвой домашнего насилия был он сам, а вовсе не его бывшая жена - актриса неоднократно била его по голове, а однажды даже отправила Джонни на операционный стол - она запустила в него бутылкой из-под алкоголя, тара разбилась о стену и отсекла актёру часть фаланги пальца. Свой физический и моральный ущерб Депп оценил в исковом заявлении в более чем 50 миллионов долларов.
Последние месяцы Эмбер всячески пыталась вновь очернить имя актёра, однако более ста голливудских звёзд высказались в защиту Деппа. Самыми первыми, ещё в 2016 году, его поддержали бывшие возлюбленные, актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради, заявившие, что актёр не способен на насилие и является лучшим мужем и отцом, которого только можно представить.
Теперь у Херд буквально земля горит под ногами - адвокаты Деппа, на основе новых сведений и показаний свидетелей, намерены доказать суду, что она оклеветала актёра и выдумала грязную историю, чтобы получить его деньги. За всё это актрисе грозит три года тюремного заключения.