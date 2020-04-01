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Подозрение на коронавирус: Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Сегодня, 03:20
Певица Надежда Бабкина была экстренно госпитализирована ещё 1 апреля, однако известно об этом стало только сегодня.

Подозрение на коронавирус: Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Крайне противоречивые новости о состоянии здоровья 70-летней звезды поступают уже несколько часов. Сначала сообщалось, что Бабкиной стало плохо несколько дней назад и её госпитализировали в частную клинику, сданный тест на коронавирус показал положительный результат. Затем диагноз COVID-19 у певицы якобы был опровергнут, однако все его симптомы, по информации медиков, у Бабкиной присутствуют.

Подозрение на коронавирус: Надежду Бабкину ввели в искусственную кому


У звезды выявлена обширная двусторонняя пневмония, тяжёлое течение болезни вынудило врачей подключить Бабкину к аппарату искусственной вентиляции легких. Также, чтобы ИВЛ работал как можно успешнее, артистку ввели в медикаментозную кому. Утверждается, что её состояние тяжелое, но стабильное, врачи надеются на благополучное развитие событий.

Подозрение на коронавирус: Надежду Бабкину ввели в искусственную кому


Некоторые издания также утверждают, что Бабкина недавно вернулась из США - страны, на данный момент являющейся мировым лидером по числу заболевших новым типом коронавируса - пациентов почти 350 тысяч, умерло более 10 тысяч человек, в списке выздоровевших более 19 тысяч человек.

Подозрение на коронавирус: Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

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Ключевые слова: Надежда Бабкина, коронавирус

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com

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