Подозрение на коронавирус: Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

У звезды выявлена обширная двусторонняя пневмония, тяжёлое течение болезни вынудило врачей подключить Бабкину к аппарату искусственной вентиляции легких. Также, чтобы ИВЛ работал как можно успешнее, артистку ввели в медикаментозную кому. Утверждается, что её состояние тяжелое, но стабильное, врачи надеются на благополучное развитие событий.
Некоторые издания также утверждают, что Бабкина недавно вернулась из США - страны, на данный момент являющейся мировым лидером по числу заболевших новым типом коронавируса - пациентов почти 350 тысяч, умерло более 10 тысяч человек, в списке выздоровевших более 19 тысяч человек.