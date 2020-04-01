Подозрение на коронавирус: Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Крайне противоречивые новости о состоянии здоровья 70-летней звезды поступают уже несколько часов. Сначала сообщалось, что Бабкиной стало плохо несколько дней назад и её госпитализировали в частную клинику, сданный тест на коронавирус показал положительный результат. Затем диагноз COVID-19 у певицы якобы был опровергнут, однако все его симптомы, по информации медиков, у Бабкиной присутствуют.У звезды выявлена обширная двусторонняя пневмония, тяжёлое течение болезни вынудило врачей подключить Бабкину к аппарату искусственной вентиляции легких. Также, чтобы ИВЛ работал как можно успешнее, артистку ввели в медикаментозную кому. Утверждается, что её состояние тяжелое, но стабильное, врачи надеются на благополучное развитие событий.Некоторые издания также утверждают, что Бабкина недавно вернулась из США - страны, на данный момент являющейся мировым лидером по числу заболевших новым типом коронавируса - пациентов почти 350 тысяч, умерло более 10 тысяч человек, в списке выздоровевших более 19 тысяч человек.