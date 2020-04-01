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Самый большой кошмар: Пинк о том, как она с сыном перенесла коронавирус

Вчера, 20:05
Певица Пинк и её маленький сын заразились COVID-19 около трёх недель назад.

Самый большой кошмар: Пинк о том, как она с сыном перенесла коронавирус
О болезни звезды стало известно из её прямого эфира в соцсети Instagram - Пинк сообщила, что новый тест на коронавирус её и сына показал отрицательный результат, а значит, болезнь побеждена. Певица рассказала, что последние три недели вела дневник наблюдения за своим состоянием и состоянием сына, течение вируса было очень тяжелым. 40-летняя Пинк также страдает от астмы, поэтому у неё новый вирус проявился очень сильными приступами: "Мне впервые пришлось прибегнуть к помощи ингалятора". Температура у её сына Джеймсона держалась даже спустя три недели болезни. Интересно, что дочь певицы и её супруг избежали заражения.

Самый большой кошмар: Пинк о том, как она с сыном перенесла коронавирус


"Было очень страшно. Много ночей я просто плакала и молилась так, как никогда раньше в своей жизни" - призналась звезда.

Самый большой кошмар: Пинк о том, как она с сыном перенесла коронавирус


Также артистка поблагодарила врачей, лечивших её и сына, а также раскритиковала американские власти за то, что далеко не все люди имеют возможность сдать тест на новый вирус: "Тесты должны стать доступными для всех, ведь вирусу всё равно, богач вы или бедняк, молоды вы или стары" - говорит Пинк. Звезда уже пожертвовала 500 тысяч долларов для одной из инфекционных больниц в Филадельфии. Также она призвала своих подписчиков и людей по всему соблюдать домашнюю изоляцию: "Сделайте это для себя и своих близких!".

Самый большой кошмар: Пинк о том, как она с сыном перенесла коронавирус

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Ключевые слова: Пинк, коронавирус

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Автор: Katarina

Автор фото: ctvnews.com, instagram.com

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