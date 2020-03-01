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Поклонники оценили дебютный трек Дината Гумерова «круче Бузовой»

Сегодня, 17:51
Вопреки устоявшемуся мнению о том, что блогерам не место на сцене, Динат Гумеров презентовал дебютное видео.

Поклонники оценили дебютный трек Дината Гумерова «круче Бузовой»
Один из самых обсуждаемых блогеров страны Динат Гумеров, в аккаунте Instagram которого более 1 000 000 поклонников, выпустил клип на свою дебютную песню «Полюби меня» и собрал рекордное количество просмотров.

Меньше, чем за сутки его трек скачало больше 1 000 000 человек, а клип посмотрело больше 600 000 и фолловеры в Сети уверены, что это только начало и песню ждут вершины музыкальных чартов.

Поклонники оценили дебютный трек Дината Гумерова «круче Бузовой»


«Круче Бузовой, песня заедает, включаю уже пятый раз на повтор», «трек-хитяра, парень - молодец», «крутая песня», - вот такие комменты поклонники оставили в сети после того, как услышали и увидели «Полюби меня».

Этот трек основан на личной истории Дината Гумерова и, как он говорит сам, это не просто пара фраз о понтах и хвастовстве.

- Я хотел сделать то, чтобы мотивировало таких же молодых ребят, как я, ставить цели и добиваться их. Именно так ты сможешь стать успешным. В треке моя история жизни, - рассказал Динат репортерам.


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Ключевые слова: Динат Гумеров

Количество просмотров: 78
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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