Поклонники оценили дебютный трек Дината Гумерова «круче Бузовой»

Один из самых обсуждаемых блогеров страны Динат Гумеров, в аккаунте Instagram которого более 1 000 000 поклонников, выпустил клип на свою дебютную песню «Полюби меня» и собрал рекордное количество просмотров.Меньше, чем за сутки его трек скачало больше 1 000 000 человек, а клип посмотрело больше 600 000 и фолловеры в Сети уверены, что это только начало и песню ждут вершины музыкальных чартов.«Круче Бузовой, песня заедает, включаю уже пятый раз на повтор», «трек-хитяра, парень - молодец», «крутая песня», - вот такие комменты поклонники оставили в сети после того, как услышали и увидели «Полюби меня».Этот трек основан на личной истории Дината Гумерова и, как он говорит сам, это не просто пара фраз о понтах и хвастовстве.- Я хотел сделать то, чтобы мотивировало таких же молодых ребят, как я, ставить цели и добиваться их. Именно так ты сможешь стать успешным. В треке моя история жизни, - рассказал Динат репортерам.