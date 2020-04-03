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Таинственная певица Lady Wi заинтриговала меломанов и звезд шоу-бизнеса

03.04.20 / 17:59
Накануне в сети появился трек с интригующим названием «Это было ночью».

Таинственная певица Lady Wi заинтриговала меломанов и звезд шоу-бизнеса
А утром, до этого никому неизвестная певица, скрывающаяся под псевдонимом Lady Wi, проснулась знаменитой, поскольку эта песня моментально разлетелась по сети.

Более того, композиция уже получила одобрение от таких известных персон, как Лолита, Зара, Эмин Агаларов, Стас Михайлов, Митя Фомин, Виктор Дробыш, Анна Семенович, Слава, Жасмин, Ирина Дубцова, Наталья Подольская, Валерия, Таня Терёшина и других.

Интриги добавляет и тот факт, что девушка скрывает не только имя, но и лицо. На её официальной страничке Lady Wi в Instagram всего лишь одна публикация - трек «Это было ночью» и предложение скачать песню.

Таинственная певица Lady Wi заинтриговала меломанов и звезд шоу-бизнеса


Сегодня трек уже появился на площадках радиостанций и музыкальных каналов: Муз-ТВ, Жара, RU TV и других развлекательных СМИ.

Те, кто уже послушал песню, уверены, что она точно «попала в настроение», которое сейчас царит сейчас в стране. Грусть и виски, как лучшее средство от меланхолии.


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Ключевые слова: Lady Wi

Количество просмотров: 2 353
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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Таинственная певица Lady Wi заинтриговала меломанов и звезд шоу-бизнеса Накануне в сети появился трек с интригующим названием «Это было ночью».
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