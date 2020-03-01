Инфлюенсер Полина Пушкарева: «Блогеры готовы хорошо платить за организацию продаж своего инфопродукта»

Это профессия, которая позволяет получать приличный доход за счет разных путей монетизации. И один из наиболее прибыльных – создание и продажа инфопродуктов. Подробнее об этом расскажет Полина Пушкарева (Nioly) – инфлюенсер, автор уникального курса «Менеджерята».В самом общем смысле инфопродукты – это книги, вебинары, руководства, программы и другие разработки, направленные на удовлетворение определенного запроса целевой аудитории. Чем выше популярность и авторитет эксперта, тем больше интереса вызовет его профессиональный опыт. Поэтому многие специалисты монетизируют блоги именно через продажу инфопродуктов – ведь книгу, паттерн или видео можно продавать неограниченному количеству желающих.По мнению большинства пользователей, инфопродукты – это общеизвестные истины в оригинальной упаковке, которые блогер предоставляет аудитории как уникальное знание. К сожалению, такое тоже случается, но мы сейчас говорим о тех, кто создает по-настоящему экспертные тексты или видео, основанные на личном опыте и созданные под конкретные запросы читателей.– Качественный инфопродукт опирается на тему аккаунта. Например, в блоге, который стал популярным благодаря забавным видео, нет смысла продавать гайды по строительству или ремонту. Зато будут востребованы инструкции «Как создать смешной ролик», – делится блогер Полина Пушкарева.Если они пользуются популярностью, через время можно выпустить более полное руководство, организовать вебинар и начать продавать знания.На первый взгляд, продать инфопродукт очень просто. Если у блогера есть большая аудитория, и он создал себе репутацию специалиста в своем деле, достаточно выпустить видео или книгу, а желающие это приобрести обязательно появятся. Но реальная ситуация в мире инстаграма демонстрирует абсолютно противоположное.– 80 % блогеров зарабатывают деньги исключительно на рекламе, а производством и продажей инфопродукта занимается лишь 20 % владельцев популярных аккаунтов. Причем только каждый четвертый из них грамотно использует этот метод заработка, – поясняет инфлюенсер Полина Пушкарева.Из этого можно сделать один оптимистичный вывод: рынок все еще свободен и открыт для грамотно упакованных инфопродуктов. Более того, существует большая потребность в профессионалах, которые могут организовать процесс от формирования до продажи, и блогеры готовы за это хорошо платить. Ведь даже самый высококлассный эксперт не справится в одиночку с созданием качественного продукта и его продвижением. Что уж говорить о владельцах аккаунтов, которые редко имеют реальный опыт в организации продвижения «с нуля».Менеджер инфопродуктов занимается тем, что грамотно «упаковывает» опыт блогера: он знает, кому и как правильно подать информацию, чтобы вызвать к ней интерес. Подобный навык будет полезен как владельцам аккаунтов, которые хотят выгодно продавать свою экспертность, так и непосредственно менеджерам, стремящимся хорошо зарабатывать без создания собственного блога.– В среднем по рынку менеджер инфопродуктов получает 20-60 % от заработка блогера, сумма стартует от 100 тысяч рублей. Но с учетом того, что доход от продажи уроков, видеоматериалов и прочего часто исчисляется в миллионах, реальная прибыль может быть в несколько раз больше, – рассказывает автор уникального курса «Менеджерята» Полина Пушкарева.Менеджер инфопродуктов – это востребованная профессия, которая на рынке представлена крайне небольшим количеством высококлассных специалистов. Немногие из них имеют реальные навыки, наработанные на собственном опыте, и лишь единицы готовы делиться своими профессиональными секретами. Поэтому всем, кто заинтересован в продвижении или хочет заняться менеджментом в этой актуальной нише, будет полезен мини-курс по инфопродуктам, который инфлюенсер Полина Пушкарева запускает 1 апреля. Он состоит из трех полноценный вебинаров с обратной связью и позволит освоить эту актуальную и прибыльную профессию.