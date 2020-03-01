Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Инфлюенсер Полина Пушкарева: «Блогеры готовы хорошо платить за организацию продаж своего инфопродукта»

Вчера, 20:59
Сегодня быть блогером или работать в блогосфере означает гораздо больше, чем публиковать фото с отдыха или рекламировать бренды.

Инфлюенсер Полина Пушкарева: «Блогеры готовы хорошо платить за организацию продаж своего инфопродукта»
Это профессия, которая позволяет получать приличный доход за счет разных путей монетизации. И один из наиболее прибыльных – создание и продажа инфопродуктов. Подробнее об этом расскажет Полина Пушкарева (Nioly) – инфлюенсер, автор уникального курса «Менеджерята».

Что такое инфопродукт

В самом общем смысле инфопродукты – это книги, вебинары, руководства, программы и другие разработки, направленные на удовлетворение определенного запроса целевой аудитории. Чем выше популярность и авторитет эксперта, тем больше интереса вызовет его профессиональный опыт. Поэтому многие специалисты монетизируют блоги именно через продажу инфопродуктов – ведь книгу, паттерн или видео можно продавать неограниченному количеству желающих.

По мнению большинства пользователей, инфопродукты – это общеизвестные истины в оригинальной упаковке, которые блогер предоставляет аудитории как уникальное знание. К сожалению, такое тоже случается, но мы сейчас говорим о тех, кто создает по-настоящему экспертные тексты или видео, основанные на личном опыте и созданные под конкретные запросы читателей.
– Качественный инфопродукт опирается на тему аккаунта. Например, в блоге, который стал популярным благодаря забавным видео, нет смысла продавать гайды по строительству или ремонту. Зато будут востребованы инструкции «Как создать смешной ролик», – делится блогер Полина Пушкарева.
Если они пользуются популярностью, через время можно выпустить более полное руководство, организовать вебинар и начать продавать знания.

Инфлюенсер Полина Пушкарева: «Блогеры готовы хорошо платить за организацию продаж своего инфопродукта»


Организация продаж: зачем нужны профессионалы

На первый взгляд, продать инфопродукт очень просто. Если у блогера есть большая аудитория, и он создал себе репутацию специалиста в своем деле, достаточно выпустить видео или книгу, а желающие это приобрести обязательно появятся. Но реальная ситуация в мире инстаграма демонстрирует абсолютно противоположное.

– 80 % блогеров зарабатывают деньги исключительно на рекламе, а производством и продажей инфопродукта занимается лишь 20 % владельцев популярных аккаунтов. Причем только каждый четвертый из них грамотно использует этот метод заработка, – поясняет инфлюенсер Полина Пушкарева.

Из этого можно сделать один оптимистичный вывод: рынок все еще свободен и открыт для грамотно упакованных инфопродуктов. Более того, существует большая потребность в профессионалах, которые могут организовать процесс от формирования до продажи, и блогеры готовы за это хорошо платить. Ведь даже самый высококлассный эксперт не справится в одиночку с созданием качественного продукта и его продвижением. Что уж говорить о владельцах аккаунтов, которые редко имеют реальный опыт в организации продвижения «с нуля».

Инфлюенсер Полина Пушкарева: «Блогеры готовы хорошо платить за организацию продаж своего инфопродукта»


Кто такой менеджер инфопродуктов

Менеджер инфопродуктов занимается тем, что грамотно «упаковывает» опыт блогера: он знает, кому и как правильно подать информацию, чтобы вызвать к ней интерес. Подобный навык будет полезен как владельцам аккаунтов, которые хотят выгодно продавать свою экспертность, так и непосредственно менеджерам, стремящимся хорошо зарабатывать без создания собственного блога.

– В среднем по рынку менеджер инфопродуктов получает 20-60 % от заработка блогера, сумма стартует от 100 тысяч рублей. Но с учетом того, что доход от продажи уроков, видеоматериалов и прочего часто исчисляется в миллионах, реальная прибыль может быть в несколько раз больше, – рассказывает автор уникального курса «Менеджерята» Полина Пушкарева.

Менеджер инфопродуктов – это востребованная профессия, которая на рынке представлена крайне небольшим количеством высококлассных специалистов. Немногие из них имеют реальные навыки, наработанные на собственном опыте, и лишь единицы готовы делиться своими профессиональными секретами. Поэтому всем, кто заинтересован в продвижении или хочет заняться менеджментом в этой актуальной нише, будет полезен мини-курс по инфопродуктам, который инфлюенсер Полина Пушкарева запускает 1 апреля. Он состоит из трех полноценный вебинаров с обратной связью и позволит освоить эту актуальную и прибыльную профессию.

Инфлюенсер Полина Пушкарева: «Блогеры готовы хорошо платить за организацию продаж своего инфопродукта»


← "Я обменял кроссовки за 80 000 рублей на блок сигарет": участник "П...

Ключевые слова: Полина Пушкарева

Количество просмотров: 1 040
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...

Инфлюенсер Полина Пушкарева: «Блогеры готовы хорошо платить за организацию продаж своего инфопродукта» Сегодня быть блогером или работать в блогосфере означает гораздо больше, чем публиковать фото с отдыха или рекламировать бренды.
"Я обменял кроссовки за 80 000 рублей на блок сигарет": участник "Последнего героя. Михаил Еремеев рассказал о трудностях на проекте На телеканале "ТВ-3" не так давно стартовал телепроект "Последний герой. Зрители против звезд".
Катя Гордон посвятила песню своему бывшему мужу Сергею Жорину Поклонники Екатерины Гордон не перестают удивляться новым подробностям из жизни звезды и ее бывшего мужа Сергея Жорина.
Молодые подопечные Виктора Дробыша посвятили песню коронавирусу Ребята из группы «Не говори маме», кажется, готовят трек «Пандемия», кусочек которого вчера выложили у себя в соцсетях.
Молодая рэперша Sabi Miss стала лицом косметического бренда Исполнительница хитов «Шлепать» и «Тупой рэп» Sabi Miss представила видео-коллаборацию.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.