"Я обменял кроссовки за 80 000 рублей на блок сигарет": участник "Последнего героя. Михаил Еремеев рассказал о трудностях на проекте

Многие знают, с какими тяжелыми испытаниями на островах приходится встречаться участникам телепроекта. О том, насколько жесткие условия на этот раз на шоу, рассказал телеведущий и lifestyle блогер Михаил Еремеев.Для тех, кто не в курсе, в данное шоу набираются две команды, которые соревнуются между собой, проходя различные испытания. Но его особенность заключается в том, что весь проект находится на необитаемых островах, вдали от цивилизации."Последний герой. Зрители против звезд" - достаточно суровый проект про выживание в прямом смысле этого слова. Поэтому для участников существует огромное количество ограничений."Необходимо взять только определенную одежду. Кроме этого, организаторы лишают тебя всех благ: сигареты, зубные пасты, расчески, щипчики для ногтей. Но самым тяжелым для меня оказалось то, что из еды в день на человека только 200 грамм риса и 2 литра питьевой воды. Вы можете себе представить, что сейчас в 21 веке, когда везде в доступе самая разнообразная пища, ты получаешь только отварной рис? Было очень тяжело. Постоянно болел живот, особенно в первые дни. Так как обычно я питаюсь белковой пищей из-за регулярных силовых тренировок (набираю мышечную массу). А тут только сложные углеводы и ничего больше. Никаких витаминов, минералов из разнообразного рациона, я уже молчу о том, как мне снился постоянно свежесваренный кофе, который я так люблю.На проект "Последний герой. Зрители против звезд" я полетел, собрав определенную одежду, которую можно было брать в рамках и условиях проекта. Но, поскольку я люблю бренды, все разрешенные организаторами вещи у меня были брендовыми. Футболки MOSCHINO, шорты Dolce&Gabbana и кроссовки Adidas Yeezy 2 пары.Нас поселили на необитаемый филиппинский остров без единого жителя. Филиппины насчитывают около 7000 островов, соответственно, вокруг нашего тоже были острова, но добраться до них невозможно, потому что они находятся достаточно далеко друг от друга. Когда нас везли, я разглядел на одном из них хижину, скорее всего, там обитали рыбаки. Этот момент стал ключевым во время моего пребывания на проекте.Спустя несколько дней, я решил отправиться на этот остров вплавь, так как по-другому добраться до него просто невозможно. Денег, украшений не было, я взял кроссовки, положил в непромокаемый рюкзак и, спрятавшись от съёмочной группы, втихаря отправился в путь. Плыть надо было около 2 километров вдоль скалы, к слову, я два раза чуть не утонул, так как практически не умею плавать. Честно, я не знаю, чем я руководствовался, решившись на такой опрометчивый поступок, ведь дома меня ждали жена, двое детей... Но тогда мне казалось, что все будет очень легко, а потом уже некуда было деваться, ты же не можешь посередине пути просто остановиться - тебя никто не спасет.По прибытии на соседний остров я увидел абсолютно квадратные глаза филлипинских рыбаков. Я им объяснил на своем не очень хорошем английском, что я - участник проекта, и что я хочу, чтобы они купили у меня брендовые кроссовки за блок сигарет. Они были в шоке, не хотели брать обувь и пытались мне объяснить, что мои кроссовки 43 размера, а у них - максимум 38, поэтому невозможно их продать и ходить в них тоже. С горем пополам я уговорил рыбаков и получил злосчастный блок сигарет", - делиться шокирующими подробностями из жизни на проекте телеведущий и lifestyle блогер Михаил Еремееев.