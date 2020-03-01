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Катя Гордон посвятила песню своему бывшему мужу Сергею Жорину

Вчера, 17:21
Поклонники Екатерины Гордон не перестают удивляться новым подробностям из жизни звезды и ее бывшего мужа Сергея Жорина.

Катя Гордон посвятила песню своему бывшему мужу Сергею Жорину
На этот раз Гордон презентовала новый лирический трек «Свободной падение», в котором призналась в любви...своему экс-супругу.

Екатерина Гордон - одна из самых известных юристов на сегодняшний день. В послужном списке Кати сотрудничество с такими звёздами, как: Алена Водонаева, Рита Дакота, Анфиса Чехова и другими. Жёсткий характер, проницательный взгляд и уверенный голос - такой мы знаем Катю во время судебных заседаний, которых она выиграла, к слову, немало.

Однако, в жизни Катя, как оказалось, гораздо мягче, чем мы думаем. Например, в ее аккаунте множество женственных и красивых снимков, а в ее плей-листе треки собственного сочинения. «Свободное падение» - именно так она назвала лирическую песню, которую выпустила на днях. Как оказалось, трек Екатерина посвятила своему экс-супругу - адвокату Сергею Жорину.

Катя Гордон посвятила песню своему бывшему мужу Сергею Жорину


“Текст к этой песне написан уже давно, ещё в то время, когда мы с Сергеем были вместе. Я помню, что мне хотелось куда-то выплескивать эмоции, которые копятся во время наших ссор. Так и появились стихи на трек «Свободное падение». Но сама песня была создана совсем недавно. Я хотела сделать что-то легкое, без грусти и боли, но при этом с глубоким смыслом. Думаю, у меня это получилось»,- рассказывает Гордон о создании песни.

«Свободное падение» - трек о настоящей любви, которую трудно найти, но так легко можно потерять.

“Свободное падение, невозможно осторожно,
На осколки потом, мы - будто наваждение…»

Несмотря на то, что основная мысль трека - цикличность в эмоциях, сначала счастье, а потом неизбежное падение, сам трек очень ритмичный. Это и даёт песне легкость, заставляя нас каждый раз нажимать на повтор.

Катя Гордон посвятила песню своему бывшему мужу Сергею Жорину

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Ключевые слова: Катя Гордон, Сергей Жорин

Количество просмотров: 1 261
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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Катя Гордон посвятила песню своему бывшему мужу Сергею Жорину Поклонники Екатерины Гордон не перестают удивляться новым подробностям из жизни звезды и ее бывшего мужа Сергея Жорина.
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