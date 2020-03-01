Молодые подопечные Виктора Дробыша посвятили песню коронавирусу

Новый бойзбенд Виктора Дробыша не перестают удивлять слушателей. Недавно ребята презентовали свой весьма провокационный первый трек «Нет 18-ти», а вчера вылили в сеть уже отрывок из второго.Трека «Пандемия», ещё нет официально на музыкальных площадках, однако небольшое видео, как и сама пандемия, стало, по настоящему вирусным. В TikTok и инстаграм отрывок распространяется с бешенной скоростью и набирает популярность.Похоже коронавирус накрепко засел в головах даже таких молодых музыкантов.