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Молодые подопечные Виктора Дробыша посвятили песню коронавирусу

Сегодня, 14:41
Ребята из группы «Не говори маме», кажется, готовят трек «Пандемия», кусочек которого вчера выложили у себя в соцсетях.

Молодые подопечные Виктора Дробыша посвятили песню коронавирусу
Новый бойзбенд Виктора Дробыша не перестают удивлять слушателей. Недавно ребята презентовали свой весьма провокационный первый трек «Нет 18-ти», а вчера вылили в сеть уже отрывок из второго.

Трека «Пандемия», ещё нет официально на музыкальных площадках, однако небольшое видео, как и сама пандемия, стало, по настоящему вирусным. В TikTok и инстаграм отрывок распространяется с бешенной скоростью и набирает популярность.

Похоже коронавирус накрепко засел в головах даже таких молодых музыкантов.

Молодые подопечные Виктора Дробыша посвятили песню коронавирусу


Молодые подопечные Виктора Дробыша посвятили песню коронавирусу



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Ключевые слова: Не говори маме

Количество просмотров: 0
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Молодые подопечные Виктора Дробыша посвятили песню коронавирусу Ребята из группы «Не говори маме», кажется, готовят трек «Пандемия», кусочек которого вчера выложили у себя в соцсетях.
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