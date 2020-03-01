Молодая рэперша Sabi Miss стала лицом косметического бренда

Кроме того, в своем инстаграм рэперша опубликовала топ лайфхаков с использованием продуктов этой американской компании.- Я часто пользуюсь помадами, карандашами и хайлайтерами этой фирмы. Мне очень нравится, что эта косметика стойкая, в течении дня отлично держится на лице. А главное — в хайлайтере нет крупных блесток, он достаточно мокрый и создает глянцевый эффект. Это придает коже сияние, которое мне очень нравится! — поделилась впечатлениями Sabi Miss.Так что, теперь Sabi Miss не только рэп-исполнительница, прославившаяся своим взрывным хитам и бенгерам, но и лицо косметической компании.— Косметика — это неотъемлемая часть моей жизни. Съемки, мероприятия — везде надо выглядеть безупречно. Мне всегда нравился этот бренд качественной и стойкой косметики, поэтому я была рада предложению о сотрудничестве, призналась исполнительница.