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Молодая рэперша Sabi Miss стала лицом косметического бренда

Сегодня, 12:22
Исполнительница хитов «Шлепать» и «Тупой рэп» Sabi Miss представила видео-коллаборацию.

Молодая рэперша Sabi Miss стала лицом косметического бренда

Кроме того, в своем инстаграм рэперша опубликовала топ лайфхаков с использованием продуктов этой американской компании.

- Я часто пользуюсь помадами, карандашами и хайлайтерами этой фирмы. Мне очень нравится, что эта косметика стойкая, в течении дня отлично держится на лице. А главное — в хайлайтере нет крупных блесток, он достаточно мокрый и создает глянцевый эффект. Это придает коже сияние, которое мне очень нравится! — поделилась впечатлениями Sabi Miss.

Молодая рэперша Sabi Miss стала лицом косметического бренда


Так что, теперь Sabi Miss не только рэп-исполнительница, прославившаяся своим взрывным хитам и бенгерам, но и лицо косметической компании.
— Косметика — это неотъемлемая часть моей жизни. Съемки, мероприятия — везде надо выглядеть безупречно. Мне всегда нравился этот бренд качественной и стойкой косметики, поэтому я была рада предложению о сотрудничестве, призналась исполнительница.

Молодая рэперша Sabi Miss стала лицом косметического бренда

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Ключевые слова: Sabi Miss

Количество просмотров: 624
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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