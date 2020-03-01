Министр здравоохранения РФ рассказал о состоянии здоровья Льва Лещенко

Ранее сообщалось, что Лещенко с супругой вернулись с гастролей из-за границы 11 марта и с тех пор находились на домашней самоизоляции. Затем они почувствовали недомогание и симптомы ОРВИ, и обратившись за помощью к медикам, были госпитализированы с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус.Уже в Коммунарке исполнитель был переведён в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжёлое. Некоторые издания сообщали, что у Лещенко начался отёк легких. Накануне близкий друг певца Владимир Винокур сообщил, что диагноз коронавирус после взятого теста не подтвердился. Чуть позже директор Лещенко сообщил, что COVID-19 у артиста всё же подтверждён.В прямом эфире новостного выпуска Первого канала принимал участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, которому, среди прочих, был задан вопрос о текущем состоянии здоровья певца - он сообщил, что за прошедшие сутки состояние Лещенко улучшилось и врачам удалось добиться положительной динамики.