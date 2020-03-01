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Министр здравоохранения РФ рассказал о состоянии здоровья Льва Лещенко

Сегодня, 03:50
На днях стало известно, что популярный певец Лев Лещенко и его супруга госпитализированы в инфекционную больницу в Коммунарке.

Министр здравоохранения РФ рассказал о состоянии здоровья Льва Лещенко
Ранее сообщалось, что Лещенко с супругой вернулись с гастролей из-за границы 11 марта и с тех пор находились на домашней самоизоляции. Затем они почувствовали недомогание и симптомы ОРВИ, и обратившись за помощью к медикам, были госпитализированы с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус.

Министр здравоохранения РФ рассказал о состоянии здоровья Льва Лещенко


Уже в Коммунарке исполнитель был переведён в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжёлое. Некоторые издания сообщали, что у Лещенко начался отёк легких. Накануне близкий друг певца Владимир Винокур сообщил, что диагноз коронавирус после взятого теста не подтвердился. Чуть позже директор Лещенко сообщил, что COVID-19 у артиста всё же подтверждён.

Министр здравоохранения РФ рассказал о состоянии здоровья Льва Лещенко


В прямом эфире новостного выпуска Первого канала принимал участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, которому, среди прочих, был задан вопрос о текущем состоянии здоровья певца - он сообщил, что за прошедшие сутки состояние Лещенко улучшилось и врачам удалось добиться положительной динамики.

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Ключевые слова: Лев Лещенко, коронавирус

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com, youtube.com

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