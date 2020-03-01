Министр здравоохранения РФ рассказал о состоянии здоровья Льва Лещенко

Уже в Коммунарке исполнитель был переведён в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжёлое. Некоторые издания сообщали, что у Лещенко начался отёк легких. Накануне близкий друг певца Владимир Винокур сообщил, что диагноз коронавирус после взятого теста не подтвердился. Чуть позже директор Лещенко сообщил, что COVID-19 у артиста всё же подтверждён.
В прямом эфире новостного выпуска Первого канала принимал участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, которому, среди прочих, был задан вопрос о текущем состоянии здоровья певца - он сообщил, что за прошедшие сутки состояние Лещенко улучшилось и врачам удалось добиться положительной динамики.