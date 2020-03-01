Инфлюенсер Полина Пушкарева: «Я приручила стресс, а вы?»

Теперь им необходимо соответствовать целому ряду новых требований, которые предъявляет к ним социум. Как не сломаться под этим грузом? Как гармонизировать свое состояние и не поддаваться панике, глядя на ежедневный список задач? Об этом рассказала Полина Пушкарева (Nioly) – инфлюенсер, автор уникального курса «Менеджерята».– Наверное, после просмотра моих постов и сториз сложно осознать тот уровень стресса, который присутствует в моей жизни каждый день, – отвечает блогер Nioly. – На обычный взгляд, кажется, что я веду легкую, наполненную приятными событиями жизнь: часто путешествую, занимаюсь любимым делом, у меня много знакомых в самых разных странах. Вместе с тем, на моих плечах – ответственность за команду, в которую входит 14 человек. Я должна добиваться определенных финансовых результатов, потому что если нет доходов у меня, то нет и зарплаты у сотрудников. К тому же, в голове сейчас постоянно крутятся мысли о визе в Штаты, и они подстегиваются очередными сообщениями от друзей: «Ну, когда ты уже к нам?».– На меня давит постоянное внимание аудитории, от которого иногда хочется спрятаться – ведь очень сложно сохранять публичность 24/7. Я переживаю из-за страшных и непонятных «взрослых» ситуаций, которые все больше наваливаются на меня по мере роста бизнеса, – отмечает автор уникального курса «Менеджерята» Полина Пушкарева.– Очень непросто справляться с большим количеством задач одновременно. Я помню, как летом просыпалась в квартире в ЛА, и мне было страшно открывать мессенджеры из-за 10-часовой разницы с Россией. Я знала, что огромное количество людей ожидало от меня решения каких-то проблем, а мне было до слез неприятно видеть до 100+ сообщений в рабочих чатах. Все навалилось слишком быстро, и я не успела адаптироваться, – делится Полина Пушкарева.– На то, чтобы найти свой эффективный метод борьбы со стрессовыми ситуациями мне понадобилось 6 месяцев. Не могу назвать свои «находки» чем-то запредельно сложным или революционным – просто способы, к которым я прибегаю в ситуации «Полина, у нас аврал, что делать?». Главное, что они работают, – объясняет Nioly.– Иногда я прошу кого-нибудь сделать мне массаж рук или делаю его сама. Это то, что реально помогает, если накрывает паникой от осознания количества задач, которые ждут моего решения. Достаточно всего 5 минут массажа, и мне становится легче: я успокаиваюсь и готова приступать к делам, – делится лайфхаком блогер Полина Пушкарева.– У меня есть собака и общение с ней помогает разгрузиться эмоционально. Игры со Стичем – отличный антидепрессант! Кто бы знал, что он будет так сильно меня успокаивать, в момент, когда я его покупала: можно 10 минут побеситься с этим мокрым носом, и я снова прихожу в отличное расположение духа, – дает ответ инфлюенсер Полина Пушкарева.– Когда меня что-то вас расстраивает я всегда думаю о том, будет ли меня волновать данная ситуация через месяц? Вот написали что-то неприятное в директе, я расстроилась и, конечно, больше не хочу читать вообще ничего. И тогда спрашиваю саму себя: «Вспомню ли я об этом через 30 дней или нет?». Если нет, то и переживать нет смысла – ведь 90% ситуаций, по поводу которых я переживала год назад, сейчас не имеют никакого значения, – утверждает автор уникального курса «Менеджерята» Полина Пушкарева. – Кроме того, я принципиально не общаюсь с людьми, вызывающими у меня негативные эмоции. Да, список друзей пришлось немного отредактировать, но мое спокойствие для меня важнее.Все эти способы помогают быстро возвращаться в ресурсное состояние и держать фокус внимания на позитивных моментах, которые происходят в жизни.