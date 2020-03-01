«Как не расслабляться на удалёнке»: Интернет-маркетолог Ольга Жгенти советует, как избежать типичных ошибок

– Какими личными навыками необходимо обладать фрилансеру, чтобы получать заказы?
- В первую очередь, необходимо транслировать уверенность в себе и своем профессионализме. Возможно, первое время это будет непросто, но важно прокачивать данный навык – ведь заказчик должен почувствовать, что не зря обратился к вам. Поэтому демонстрируйте свою экспертность и надежность, дайте понять клиенту, что способны решить его проблему.
– У фрилансера уровень заработка во многом зависит от его умения самостоятельно мотивировать и дисциплинировать себя. Как не расслабляться на удалёнке?
- Необходимо изначально давать себе отчет в том, что фриланс – это такая же работа, как и в офисе, только с более гибким графиком и возможностью самостоятельно устанавливать себе объем задач. Однако выполнять их все равно нужно. Как бы ни хотелось расслабиться после получения аванса, поступать так не стоит. Наоборот, предоплата должна стать для вас той самой мотивацией, которая позволит сделать проект качественно и в срок. А вот когда клиент примет работу и переведет оставшуюся сумму денег, тогда можно и поощрить себя.
– Какие принципы работы с заказчиками важно соблюдать?
- Одна из главных ошибок новичков на рынке – это искусственное занижение стоимости своей работы. Подобный демпинг не пойдет вам на пользу. Во-первых, вы будете вынуждены трудиться за копейки, пытаясь за счет количества заказов выйти на более-менее приличный доход. Во-вторых, многие заказчики уверены, что качественная работа не может стоить дешево, поэтому низкие расценки играют в минус вашей репутации. Относитесь с уважением к собственному времени и труду. Не бойтесь сразу устанавливать среднюю цену на свои услуги – это в итоге позволит привлечь более перспективных клиентов.
– На что нужно обращать внимание при общении с заказчиком, чтобы сотрудничество сложилось успешно?
- Прислушивайтесь к своей интуиции. Если уже на начальном этапе переговоров с потенциальным клиентом вас что-то настораживает, не отмахивайтесь от своих ощущений. Неважно, что именно «не так»: манера поведения, завышенные требования, нежелание договариваться или что-то другое. В подобном случае высока вероятность того, что нормального сотрудничества с клиентом не получится. И, чтобы не вышло «себе дороже», лучше не браться за проект.
– Сейчас государство предоставило фрилансерам возможность выйти из тени и оформить свою деятельность официально. Стоит ли это делать?
- Определенно стоит! Оформление ИП или самозанятости поможет вам легче брать заказы – потому что вы избавите заказчиков от головной боли, связанной с юридическими аспектами оформления фрилансера, как официального сотрудника. Вы сможете спокойно путешествовать по миру, получать страховку и находиться в статусе работающего человека. Необходимо научиться вести бухгалтерию и документооборот, заключать договоры, платить налоги. Это позволит вам чувствовать себя уверенно и, в результате, больше зарабатывать.
Вот такие советы от интернет-маркетолога, копирайтера и основателя школы удаленных профессий «Freelance family» Ольга Жгенти о том, что важно учитывать при работе на удалёнке, чтобы стать успешным и получать за свой труд достойные деньги.