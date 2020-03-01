«Как не расслабляться на удалёнке»: Интернет-маркетолог Ольга Жгенти советует, как избежать типичных ошибок

В настоящее время переход на фриланс – это весьма актуальное решение, а значит необходимо знать, что важно учитывать при работе на удалёнке.