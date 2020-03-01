«Я писал про себя, а получилось про всех»: ORLOVE презентовал новый трек





Исполнитель популярных песен и автор хита «Ты для меня» ORLOVE представил слушателям свою новую весеннюю композицию под названием «ПоКоже».

По словам артиста, песня была написана на одном дыхании, а на создание вдохновили пережитые чувства.



— Песня была написана всего лишь за час. Она получилась про те чувства, которые испытывает каждый человек. Я писал про себя, а получилось про всех. Мне кажется, эта песня объединяет людей. Я чувствовать это! — поделился своими эмоциями артист в беседе с репортерами.









Количество просмотров: 1 625 Ключевые слова: ORLOVE Количество просмотров: 1 625





Автор фото: Пресс-служба



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