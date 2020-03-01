Рэпер GOODY ответил на высказывание Инстасамки

Началось все с того, что в одном из недавних выпусков AgentShow гостем Насти Ивлеевой стала Инстасамка, которая на вопрос о том, кто из популярных парней к ней подкатывал, ответила, что GOODY.Сам рэпер, такое утверждение решил опровергнуть, заявив, что, конечно, он к ней не подкатывал.— Мы с Дашей (так на самом деле зовут Инстасамку) раньше хорошо общались, но в один момент это прекратилось из-за какой-то ерунды. Хотя, никакого негатива между нами не происходило, рассказал GOODY в интервью на телеканале ТНТ Music.Ну, а сейчас в сети набирает просмотры клип на песню «Chain», в которой рэпер использовал отрывок со строчками из AgentShow, где прозвучала речь блогерши. Вот такой вот получился ответ.Стоит напомнить, что Дмитрий Гусаков, выступающий под псевдонимом GOODY (уже успел покорить топовые музыкальные чарты своими треками «Panamera» и «Снежная королева», теперь очередь за «Chain».