PR-агент Юлия Громова: «Решение по выбору стратегии всегда за клиентом!»

Тима Белорусских, «Artik & Asti», Джиган – вот далеко не полный список тех, с кем работала Юлия Громова. О том, как сделать человека звездой, о планах посетить Новую Зеландию и многом другом, она рассказала в своем интервью.
Юлия, вы являетесь пиар-директором главного хитмейкера современности, исполнителя легендарной «Незабудки» Тимы Белорусских? Расскажите, сложно ли с ним работать?
Тима Белорусских не просто артист. Он часть единственного успешного в Белоруссии музыкального лейбла «KAUFMAN LABEL» — лейбла продюсера Александра Кауфмана. Эти ребята абсолютно уникальны в своём роде: кроме Тимы под лейбл подписаны перспективные артисты Просто Лера, Гарик Погорелов, а продюсер Александр Кауфман, кроме того, талантливый артист, соавтор легендарной «Незабудки», также занимается своим музыкальным проектом. У «KAUFMAN LABEL» свой подход к промо, не такой, как у большинства наших артистов, и я рада быть их единственным PR-представителем на территории России. Сложности есть всегда, когда делаешь серьёзное дело, но могу сказать, что общий язык мы нашли очень давно, и все ребята являются настоящими профессионалами, да, требовательными, но, несмотря на это, очень просты в общении, без всякого пафоса, а, кроме того, они очень душевные люди, с которыми всегда приятно проводить время. Я многому учусь у них.
Вы также занимаетесь пиаром T-killah, работали с Артик и Асти с истоков их появления в шоу-бизнесе, долго работали с Джиганом. Трудно ли находить общий язык с такими большими звёздами? Есть любимые артисты, которыми вы занимаетесь?
Вы перечислили артистов, работа с которыми для меня — огромное удовольствие, а также, конечно, профессиональное развитие. Общий язык мы нашли с первой встречи, наверное, поэтому так долго работали и работаем вместе. Каждый из этих артистов — это огромная глава истории музыкальной индустрии. Не могу выделить любимый проект. Если я берусь за проект, он сразу занимает место в моем сердце. Я счастлива, что 8 лет назад получила шанс работать с талантливейшем дуэтом «Artik & Asti», это были чудесные годы, когда мы вместе с ребятами покоряли музыкальный олимп. Они настоящие музыканты, самобытные и огромные трудоголики. «Artik & Asti» на все 100% заслуживают свои первые места в музыкальных чартах, как никто другой. Вы упомянули T-killah: абсолютно уникальный талантливый артист, который успевает записывать крутейшие трэки и снимать сумасшедшие блоги. Чего стоит его мёртвая петля на крыле самолёта в Сиэттле? Посмотрите, если не видели!
Но повторю: я безумно люблю и горжусь всеми своими артистами. Наивысшее счастье — видеть их успех!