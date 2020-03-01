PR-агент Юлия Громова: «Решение по выбору стратегии всегда за клиентом!»

«Стараюсь ни о чем на жалеть»: участница шоу «Голос-2» Кристина Стельмах рассказала о том, кому посвящает все свои песни.

Яркая блондинка с сильным тембром и неимоверной энергетикой Кристина Стельмах решила, что стать артистом еще будучи ребенком.