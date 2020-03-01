Елена Князева рассказала, как пытается защитить себя и своего ребенка от коронавируса

- Ни один человек не заходит в мой дом, не будучи обработанным. Я везде разложила свежий разрезанный лук, меняю его раз в трое суток. Можете смеяться или относиться с недоверием, но ячейка вируса — крупная сама по себе, а лук — прекрасный защитник от любых вирусов и микробов. У меня в доме младенец, поэтому я делаю все, чтобы защитить его любой ценой.
Кроме того, Лена старается вообще не выходит из дома, заказывая бесконтактную доставку продуктов и медикаментов. Гулять они ходят в близлежащий лес, поскольку живет в загородном поселке.
Ну, и, конечно, Елена рекомендует всем сохранять спокойствие и здравый смысл. Ведь паника плохо сказывается как на нервной системе, так и на общем состоянии человека.
Ключевые слова: Елена Князева
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