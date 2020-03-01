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Елена Князева рассказала, как пытается защитить себя и своего ребенка от коронавируса

Вчера, 17:16
Известная певица и актриса Елена призналась, что привезла из Бангкока маски с угольным фильтром и литровые бадьи с хирургическим санитайзером еще задолго до начала всемирной эпидемии.

Елена Князева рассказала, как пытается защитить себя и своего ребенка от коронавируса
- Ни один человек не заходит в мой дом, не будучи обработанным. Я везде разложила свежий разрезанный лук, меняю его раз в трое суток. Можете смеяться или относиться с недоверием, но ячейка вируса — крупная сама по себе, а лук — прекрасный защитник от любых вирусов и микробов. У меня в доме младенец, поэтому я делаю все, чтобы защитить его любой ценой.

Елена Князева рассказала, как пытается защитить себя и своего ребенка от коронавируса


Кроме того, Лена старается вообще не выходит из дома, заказывая бесконтактную доставку продуктов и медикаментов. Гулять они ходят в близлежащий лес, поскольку живет в загородном поселке.
Ну, и, конечно, Елена рекомендует всем сохранять спокойствие и здравый смысл. Ведь паника плохо сказывается как на нервной системе, так и на общем состоянии человека.

Елена Князева рассказала, как пытается защитить себя и своего ребенка от коронавируса

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Ключевые слова: Елена Князева

Количество просмотров: 1 599
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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