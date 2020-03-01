Дуэт ТВОЯVINA презентовал мульти-клип

— Песню мы записывали зимой, когда было холодно и морозно. А душа то всегда просит ясное небо, солнце. Поэтому, мы решили добавить ярких красок, создать клип в мульт-стиле, - рассказали девушки в беседе с журналистами.
— Клип рисовали около трех месяцев — меняли сюжеты, героев, цвета. Было много доработок, всё доводили до идеала. В конце концов, получился потрясающий результат, и мы обязательно сделаем продолжение!
Но премьера клипа не означает остановку в работе и сейчас девушки активно работают над созданием новых музыкальных композиций. Известно, что в скором времени дуэт выпустит несколько свежих работ.
— Всех секретов не раскроем, но одна из песен очень душевна. Мы надеемся, что она затронет сердца всех безнадежно влюбленных девушек. Также впереди выход динамичного и яркого клипа. Он почти готов, осталось внести небольшие доработки. Мы активно и плодотворно работаем над новыми хитами. Уже также есть материал, который ждет своего звездного часа! Надеемся, что лето будет петь наши песни!