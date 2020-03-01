«Стараюсь ни о чем на жалеть»: участница шоу «Голос-2» Кристина Стельмах рассказала о том, кому посвящает все свои песни.

Сейчас её мечта сбылась и Кристина успешная певица, в которую невозможно не влюбиться. Ее вокал восхищает всех без исключения, а песни трогают поклонников до глубины души.
Расскажи, как началась твоя музыкальная карьера? Когда ты поняла, что хочешь профессионально развиваться в этом направлении?
Честно говоря, я уже в 4 года точно знала, что хочу петь. Немного металась в выборе профессии между врачом и артистом, но, так как я до жути боялась уколов, выбор пал на музыку. С момента, как родители привели меня в кружок вокала, других мыслей не было и другие варианты я даже не рассматривала.
Расскажи о фестивалях, на которых ты выступала. Отличаются ли такие выступления от обычных концертов?
Каждый фестиваль направлен на что-то свое: свою стилистику, контингент. Этим и отличается от концертов. Например, Encore fest — хип-хоп фестиваль и все этому соответствует: публика, артисты, песни. Благодаря фестивалям об артистах узнают разные люди, которые впоследствии могут стать поклонниками творчества. Это - будто некий выход из зоны комфорта, так как на концерты, в основном, люди приходят целенаправленно тебя послушать, а тут это может произойти случайно. Лично я так и открывала для себя некоторых артистов.
Какой фестиваль тебе запомнился больше всего и почему?
Больше всего мне запомнился FIFA FEST в Сочи. Я выступала и в Москве, но именно в Сочи была какая-то своя атмосфера. Каждое выступление — это обмен энергией артиста со зрителем. Вот там была абсолютная отдача и взаимодействие.
Есть ли такие выступления, которыми ты гордишься и наоборот думаешь «лучше не вспоминать»?
Вообще, я считаю, что любой опыт — это опыт, поэтому стараюсь ни о чем не жалеть. А вот по поводу гордости сложно, потому что я по натуре перфекционист. Так что я буду гордиться собой тогда, когда соберу «Олимпийский». Как раз его сейчас реставрируют.