Выглядит это всё довольно опасно. Помните, что в принципе не только сейчас, но и всегда одним из главных признаков здоровья была привычка мыть руки, почаще. И уж тем более не пихать перчатки в рот : ) Всем здоровья и бодрости!
Эмилия Кларк на своём примере показала, как не надо делать во время пандемии
Вчера, 09:08
Понятно, что Эмилия Кларк - "мать драконов" и ей всё нипочём, но мы не такие бессмертные, поэтому смотрим и учимся, как не надо.
Папарацци сделали фото Эмилии во время прогулки с собачкой. Чтобы достать из кармана телефон, Кларк решила снять перчатки зубами. В одной руке поводок и стаканчик, в другой - гаджет, во рту перчатка...
Выглядит это всё довольно опасно. Помните, что в принципе не только сейчас, но и всегда одним из главных признаков здоровья была привычка мыть руки, почаще. И уж тем более не пихать перчатки в рот : ) Всем здоровья и бодрости!
Выглядит это всё довольно опасно. Помните, что в принципе не только сейчас, но и всегда одним из главных признаков здоровья была привычка мыть руки, почаще. И уж тем более не пихать перчатки в рот : ) Всем здоровья и бодрости!
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Ключевые слова: Эмилия Кларк
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Количество просмотров: 2 405
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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