Самые дерзкие скандалисты в мире спорта

Легендарный аргентинский футболист известен не только своими победами и голом рукой, который был засчитан. Его репутация злостного пьяницы полностью испортила ему имидж – Марадона давно не может отказаться от употребления наркотиков. На одном из матчей сборной Аргентины на чемпионате мира в России Марадона был в таком неадеквате, что уехал в больницу на машине скорой помощи. По мнению «Спортставки Online», Диего находился в сильном алкогольном опьянении.
Лэнс Стивенсон
Надоедливый баскетболист отличается странным поведением на площадке, где пытается выбить из колеи звездных оппонентов. Например, в одном из матчей он при каждой встрече дул в ухо Леброну Джеймсу, а потом даже ударил того по носу.
Луис Суарес
Дерзкие выходки этого уругвайца стоили ему штрафов и дисквалификаций. Трижды он кусал своих оппонентов на поле, а самым известным случаем стал укус на чемпионате мире по футболу, где от Суареса досталось защитнику сборной Италии Джорджо Кьеллини.
Тоня Хардинг
Про ее выходки на льду был снят даже фильм «Тоня против всех». Эта эмоциональная девушка отличалась неуравновешенным поведением не только на льду. Хардинг вместе с мужем договорилась о том, чтобы ее конкурентке за место в олимпийской сборной сломали ногу.
Майк Тайсон
Легендарный боксер еще в девяностых отсидел за изнасилование четыре года, а потом прославился тем, что откусил часть уха своему сопернику Эвандеру Холифилду. Обзор легального букмекера 1хСтавка и анализ коэффициентов дает шанс, что Тайсон еще может вернуться на ринг.
Тайгер Вудс
Он был неизвестным скандалистом, пока играл в гольф и штамповал один титул за другим. Но легенда гольфа оказался двуличным человеком – он постоянно изменял своей жене, журналисты посчитали, что у Вудса было больше ста любовниц.
Вячеслав Дацик
Этот российский боец был несколько раз обвинен в нацизме, убийствах и нападениях, а на суде его вообще посчитали неадекватным. Отсидев положенный срок, Дацик вернулся на ринг, и его репутация дерзкого скандалиста позволяет собирать залы на его боях.
Шон Эвери
Самый противный хоккеист в истории этой игры в двадцать первом веке. В этом уверены журналисты, которые постоянно писали о том, как Эвери буквально в каждой игре действовал нагло и исподтишка – постоянно ругался на льду, выбивал оппонентов из равновесия и наносил тяжелые травмы.
Майкл Фелпс
Это мягкий и любезный скандалист – его репутация испортилась после того, как олимпийского чемпиона по плаванию несколько раз задержали за езду в нетрезвом виде. Фелпс заявил журналистам, что олимпийские победы случились с ним благодаря пристрастию к алкоголю. В прессе появлялись не только снимки Фелпса в алкогольном опьянении, но и с косяком в руке.
Майк Дантон
Агрессивный хоккеист постоянно дрался на льду и ненавидел игроков из других команд. Однако известен он стал лишь благодаря своему агенту, которого хотел убить. Дантон даже нанял киллера, но им оказался полицейский осведомитель. В итоге, Майк отсидел в тюрьме пять лет.