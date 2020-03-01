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Самые дерзкие скандалисты в мире спорта

Вчера, 12:43
Представляем топ-10 самых агрессивных и скандальных спортсменов из разных видов спорта.

Самые дерзкие скандалисты в мире спорта
Диего Марадона

Легендарный аргентинский футболист известен не только своими победами и голом рукой, который был засчитан. Его репутация злостного пьяницы полностью испортила ему имидж – Марадона давно не может отказаться от употребления наркотиков. На одном из матчей сборной Аргентины на чемпионате мира в России Марадона был в таком неадеквате, что уехал в больницу на машине скорой помощи. По мнению «Спортставки Online», Диего находился в сильном алкогольном опьянении.

Самые дерзкие скандалисты в мире спорта


Лэнс Стивенсон

Надоедливый баскетболист отличается странным поведением на площадке, где пытается выбить из колеи звездных оппонентов. Например, в одном из матчей он при каждой встрече дул в ухо Леброну Джеймсу, а потом даже ударил того по носу.

Самые дерзкие скандалисты в мире спорта


Луис Суарес

Дерзкие выходки этого уругвайца стоили ему штрафов и дисквалификаций. Трижды он кусал своих оппонентов на поле, а самым известным случаем стал укус на чемпионате мире по футболу, где от Суареса досталось защитнику сборной Италии Джорджо Кьеллини.

Самые дерзкие скандалисты в мире спорта


Тоня Хардинг

Про ее выходки на льду был снят даже фильм «Тоня против всех». Эта эмоциональная девушка отличалась неуравновешенным поведением не только на льду. Хардинг вместе с мужем договорилась о том, чтобы ее конкурентке за место в олимпийской сборной сломали ногу.

Самые дерзкие скандалисты в мире спорта


Майк Тайсон

Легендарный боксер еще в девяностых отсидел за изнасилование четыре года, а потом прославился тем, что откусил часть уха своему сопернику Эвандеру Холифилду. Обзор легального букмекера 1хСтавка и анализ коэффициентов дает шанс, что Тайсон еще может вернуться на ринг.

Самые дерзкие скандалисты в мире спорта


Тайгер Вудс

Он был неизвестным скандалистом, пока играл в гольф и штамповал один титул за другим. Но легенда гольфа оказался двуличным человеком – он постоянно изменял своей жене, журналисты посчитали, что у Вудса было больше ста любовниц.

Самые дерзкие скандалисты в мире спорта


Вячеслав Дацик

Этот российский боец был несколько раз обвинен в нацизме, убийствах и нападениях, а на суде его вообще посчитали неадекватным. Отсидев положенный срок, Дацик вернулся на ринг, и его репутация дерзкого скандалиста позволяет собирать залы на его боях.

Самые дерзкие скандалисты в мире спорта


Шон Эвери

Самый противный хоккеист в истории этой игры в двадцать первом веке. В этом уверены журналисты, которые постоянно писали о том, как Эвери буквально в каждой игре действовал нагло и исподтишка – постоянно ругался на льду, выбивал оппонентов из равновесия и наносил тяжелые травмы.

Самые дерзкие скандалисты в мире спорта


Майкл Фелпс

Это мягкий и любезный скандалист – его репутация испортилась после того, как олимпийского чемпиона по плаванию несколько раз задержали за езду в нетрезвом виде. Фелпс заявил журналистам, что олимпийские победы случились с ним благодаря пристрастию к алкоголю. В прессе появлялись не только снимки Фелпса в алкогольном опьянении, но и с косяком в руке.

Самые дерзкие скандалисты в мире спорта


Майк Дантон

Агрессивный хоккеист постоянно дрался на льду и ненавидел игроков из других команд. Однако известен он стал лишь благодаря своему агенту, которого хотел убить. Дантон даже нанял киллера, но им оказался полицейский осведомитель. В итоге, Майк отсидел в тюрьме пять лет.

Самые дерзкие скандалисты в мире спорта

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Ключевые слова: Самые дерзкие скандалисты в мире спорта

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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