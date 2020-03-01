Виктория Лопырёва напомнила о празднике во время пандемии

"Сегодня очень мощный день - день Весеннего равноденствия, а значит всех, кто отмечает Навруз - с Праздником! Этот день ознаменует жизнь в гармонии с природой и очень хочется верить, что гармония на нашей планете скоро восстановится. Понимаю, что празднование в этот раз будет несколько иным, но давайте все вместе пожелаем друг другу здоровья и скорейшего выздоровления тем, кого коснулась беда",- пожелала Виктория тем, кто оказался в сложной ситуации.А также блондинка отметила:"Не бойтесь, не падайте духом и, конечно, соблюдайте все меры для того, чтобы не заболеть самим и не заразить других, только так мы справимся с недугом, который захватил человечество. Молитва, медитация, обращение к высшим силам - неважно... главное настроиться на правильную чистоту и повышать вибрации. P.S. И, да, оставайтесь дома - это единственное, что вы можете сделать сейчас для себя и других. Будьте здоровы!".Как именно повышать вибрации Лопырёва не рассказала. А вы знаете такие приёмы? Поделитесь, интересно.