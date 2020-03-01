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Виктория Лопырёва напомнила о празднике во время пандемии

Сегодня, 17:43
В своём Инстаграм Виктория Лопырёва опубликовала новый пост, напомнив о большом празднике.

Виктория Лопырёва напомнила о празднике во время пандемии
"Сегодня очень мощный день - день Весеннего равноденствия, а значит всех, кто отмечает Навруз - с Праздником! Этот день ознаменует жизнь в гармонии с природой и очень хочется верить, что гармония на нашей планете скоро восстановится. Понимаю, что празднование в этот раз будет несколько иным, но давайте все вместе пожелаем друг другу здоровья и скорейшего выздоровления тем, кого коснулась беда",

- пожелала Виктория тем, кто оказался в сложной ситуации.

Виктория Лопырёва напомнила о празднике во время пандемии


А также блондинка отметила:

"Не бойтесь, не падайте духом и, конечно, соблюдайте все меры для того, чтобы не заболеть самим и не заразить других, только так мы справимся с недугом, который захватил человечество. Молитва, медитация, обращение к высшим силам - неважно... главное настроиться на правильную чистоту и повышать вибрации. P.S. И, да, оставайтесь дома - это единственное, что вы можете сделать сейчас для себя и других. Будьте здоровы!".

Как именно повышать вибрации Лопырёва не рассказала. А вы знаете такие приёмы? Поделитесь, интересно.

Виктория Лопырёва напомнила о празднике во время пандемии


Виктория Лопырёва напомнила о празднике во время пандемии

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Ключевые слова: Виктория Лопырёва

Количество просмотров: 754
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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Виктория Лопырёва напомнила о празднике во время пандемии В своём Инстаграм Виктория Лопырёва опубликовала новый пост, напомнив о большом празднике.
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