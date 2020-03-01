Виктория Лопырёва напомнила о празднике во время пандемии

- пожелала Виктория тем, кто оказался в сложной ситуации.
А также блондинка отметила:
"Не бойтесь, не падайте духом и, конечно, соблюдайте все меры для того, чтобы не заболеть самим и не заразить других, только так мы справимся с недугом, который захватил человечество. Молитва, медитация, обращение к высшим силам - неважно... главное настроиться на правильную чистоту и повышать вибрации. P.S. И, да, оставайтесь дома - это единственное, что вы можете сделать сейчас для себя и других. Будьте здоровы!".
Как именно повышать вибрации Лопырёва не рассказала. А вы знаете такие приёмы? Поделитесь, интересно.