«Певица Дэя отказалась от красок в своем клипе на песню «Люди»

Главные герои в клипе Дэи - это люди. Люди, которые ищут своё место на Земле и своё предназначение в жизни. Эта композиция о ранимой душе, вынужденной прятаться от колких усмешек под маской безразличия. Это молодой непосредственный взгляд вглубь нашего человеческого мира – наивный, романтичный и наблюдательный.Режиссером видео стал молодой и талантливый клипмейкер Евгений Лизунов, а в качестве креативного продюсера проекта выступил Олег Калошин. благодаря которому клип «Люди» получил глубокое, незаурядное воплощение.Сама Дэя призналась, что её новый клип соткан из визуальных аллегорий и, тем не менее, в нём есть нечто совершенно особенное.- Мы хотели показать привычные, на первый взгляд, но такие разные, полные искренних эмоций и страстей лица «обычных» людей. Людей, с которыми сталкивает тебя жизнь в бурлящем потоке вечно спешащего человечества, - рассказала певица в беседе с журналистами.