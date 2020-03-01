«Певица Дэя отказалась от красок в своем клипе на песню «Люди»

Режиссером видео стал молодой и талантливый клипмейкер Евгений Лизунов, а в качестве креативного продюсера проекта выступил Олег Калошин. благодаря которому клип «Люди» получил глубокое, незаурядное воплощение.
Сама Дэя призналась, что её новый клип соткан из визуальных аллегорий и, тем не менее, в нём есть нечто совершенно особенное.
- Мы хотели показать привычные, на первый взгляд, но такие разные, полные искренних эмоций и страстей лица «обычных» людей. Людей, с которыми сталкивает тебя жизнь в бурлящем потоке вечно спешащего человечества, - рассказала певица в беседе с журналистами.