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«Певица Дэя отказалась от красок в своем клипе на песню «Люди»

Сегодня, 13:56
Задуманный чёрно-белым, клип "Люди" сосредотачивает внимание зрителей на главной мысли: вспомни, зачем ты здесь, иди по жизни, согревая других тёплом своего сердца!

«Певица Дэя отказалась от красок в своем клипе на песню «Люди»
Главные герои в клипе Дэи - это люди. Люди, которые ищут своё место на Земле и своё предназначение в жизни. Эта композиция о ранимой душе, вынужденной прятаться от колких усмешек под маской безразличия. Это молодой непосредственный взгляд вглубь нашего человеческого мира – наивный, романтичный и наблюдательный.

Режиссером видео стал молодой и талантливый клипмейкер Евгений Лизунов, а в качестве креативного продюсера проекта выступил Олег Калошин. благодаря которому клип «Люди» получил глубокое, незаурядное воплощение.



Сама Дэя призналась, что её новый клип соткан из визуальных аллегорий и, тем не менее, в нём есть нечто совершенно особенное.
- Мы хотели показать привычные, на первый взгляд, но такие разные, полные искренних эмоций и страстей лица «обычных» людей. Людей, с которыми сталкивает тебя жизнь в бурлящем потоке вечно спешащего человечества, - рассказала певица в беседе с журналистами.

«Певица Дэя отказалась от красок в своем клипе на песню «Люди»

← VERBEE презентовал клип к новой песне

Ключевые слова: Дэя

Количество просмотров: 988
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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«Певица Дэя отказалась от красок в своем клипе на песню «Люди» Задуманный чёрно-белым, клип "Люди" сосредотачивает внимание зрителей на главной мысли: вспомни, зачем ты здесь, иди по жизни, согревая других тёплом своего сердца!
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