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VERBEE презентовал клип к новой песне

Вчера, 16:54
Молодой и талантливый исполнитель VERBEE, покоривший вершины топ-чартов такими хитами как «Зацепила» и «Давай взорвем», презентовал клип на песню «Последняя любовь».

VERBEE презентовал клип к новой песне
По задумке клипа, главный герой влюбляется в девушку из неблагополучной семьи. Между ними моментально вспыхивают чувства. Так, герой решается на авантюрный план для того, чтобы изменить жизнь возлюбленной, подарить покой и любовь.

Одну из ролей в клипе сыграла жена VERBEE — Ольга Вербицкая. Девушка уверена, что песня и сюжет клипа найдут отклик в сердцах многих зрителей.

VERBEE презентовал клип к новой песне


Также свежий клип высоко оценили пользователи сети и поклонники артиста. По их мнению, видео получилось трогательным и эффектным.

— Песня очень красивая, цепляет сразу! Клип вообще такой романтичный, такая история! Молодец, Женя! Горжусь тобой! — пишут восторженные пользователи на странице артиста в Instagram.



По словам VERBEE, это одна из самых сильных работ за всю карьеру. Также артист поблагодарил всю команду за поддержку и проделанную работу.

— Я очень доволен проделанной работой. Хочется поблагодарить за поддержку свою жену, команду. Думаю, на данный момент это моя самая удачная и сильная работа!

VERBEE презентовал клип к новой песне

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Ключевые слова: Verbee

Количество просмотров: 1 716
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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