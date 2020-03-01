VERBEE презентовал клип к новой песне

По задумке клипа, главный герой влюбляется в девушку из неблагополучной семьи. Между ними моментально вспыхивают чувства. Так, герой решается на авантюрный план для того, чтобы изменить жизнь возлюбленной, подарить покой и любовь.Одну из ролей в клипе сыграла жена VERBEE — Ольга Вербицкая. Девушка уверена, что песня и сюжет клипа найдут отклик в сердцах многих зрителей.Также свежий клип высоко оценили пользователи сети и поклонники артиста. По их мнению, видео получилось трогательным и эффектным.— Песня очень красивая, цепляет сразу! Клип вообще такой романтичный, такая история! Молодец, Женя! Горжусь тобой! — пишут восторженные пользователи на странице артиста в Instagram.По словам VERBEE, это одна из самых сильных работ за всю карьеру. Также артист поблагодарил всю команду за поддержку и проделанную работу.— Я очень доволен проделанной работой. Хочется поблагодарить за поддержку свою жену, команду. Думаю, на данный момент это моя самая удачная и сильная работа!