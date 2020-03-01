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«Не буду лукавить, я использовала свою внешность»: Екатерина Писаревская раскрыла секреты бизнеса и семейного счастья

Вчера, 15:35
Екатерина Писаревская - блогер, модель, бизнесвумен и самый сексуальный страховщик России.

«Не буду лукавить, я использовала свою внешность»: Екатерина Писаревская раскрыла секреты бизнеса и семейного счастья
Екатерина Писаревская - блогер, модель, бизнесвумен и самый сексуальный страховщик России.

Невозможно поверить, что Катя сама ведет свои дела и все успевает, но, по мнению девушки, главное — правильно организовать работу и тогда все получится.

Катя совмещает несколько проектов: она имеет собственный бренд платьев, является руководителем «Клуба Первых Леди» и страхует машины всем автолюбителям.

Кроме того, она просто красавица и победительница конкурса красоты «Миссис Юг-Интернет», а её откровенные фотосессии в инстаграм гипнотическим образом действуют на мужчин.

Екатерина не скрывает и свою личную жизнь. Она счастлива замужем и воспитывает двух прекрасных дочек. Так что ей есть, что рассказать о том, как получать от работы удовольствие, вести себя с мужем и, что делать, чтобы быть красивой.

«Не буду лукавить, я использовала свою внешность»: Екатерина Писаревская раскрыла секреты бизнеса и семейного счастья


Расскажи немного о своей жизни и родителях?

Мама родила меня в 19. Роды были сложные. После, она месяц провела в больнице, а меня здоровую забрала бабушка. Папа на тот момент был в армии, что не добавляло радости. Когда он пришел с морского флота, его встретила капризная трехлетка, которую, по большей степени, воспитывала бабушка. Но вот родители начали самостоятельную жизнь и взялись за мое воспитание, в прямом смысле этого слова. До сих пор помню, как меня закрывали в ванной и выключали свет. Сейчас я взрослая, будучи мамой спрашиваю, а зачем было выключать свет? К слову, свет был потушен во всех смыслах. Из дома я сбежала в 16 лет и самостоятельно поступала в Университет, на факультет журналистики. В детстве мне было часто одиноко и именно книги заменяли мне родных, из них я училась любви. Поэтому выбор профессии был неслучайным. Уже в 12 я писала для местных газет, работая юнкором. Выигрывала литературные конкурсы, сочиняла стихи.

Всем известно, что ты победительница регионального конкурса «Мисс-Юг 2012». Это достаточно масштабное и серьезное мероприятие. Расскажи, как все проходило и с какими трудностями столкнулись участницы?

— На конкурс «Миссис-Юг» меня позвал бывший директор Муз-тв, (некоторый отрезок жизни работала там режиссером передач и ведущей.) Я изначально хотела отказаться, так как конкурс требовал серьезной подготовки. Участницы на две недели должны были уехать в Сочи. А для меня это означало разлуку с дочерью, мужем. Но он поддержал и согласился заменить ребенку и папу, и маму. Ждать помощи от бабушек-дедушек не наш случай.

На таких конкурсах обычно случаются различные казусы между участницами-конкурентками. Девушки часто портят вещи или прячут перед выступлением что-нибудь. Было у вас что-то подобное или все проходило спокойно?

— По приезде мы оказались все в одном пространстве с участницами, многие не выдерживали. Психологически не так-то это легко: подобные конкурсы. Одна ушла сама, другая плела интриги, сталкивала лбами девочек и ее дисквалифицировали. В финале конкурса многие нечестно пытались «накрутить» голоса. Но надо отдать должное организаторам, они это пресекли и многие в последний момент оказались с «обнулением». Но это правильно. Смысл конкурса, если голосуют не живые люди за тебя, а роботы. Этот конкурс научил меня достойно вести игру, когда победа любой ценой не так ценна, как то — как ты к ней пришел! Не потерять свое достоинство. Оставаться человеком. Со многими девочками спустя годы дружим, даже можем встретиться за чашечкой кофе.

«Не буду лукавить, я использовала свою внешность»: Екатерина Писаревская раскрыла секреты бизнеса и семейного счастья


Ты имеешь свой бренд одежды. Расскажи, как пришла идея создать собственное дело?

— Дизайнером одежды я, наверное, родилась. Все детство я что-то перешивала и придумывала. В подростковом возрасте девочки начали подражать мне. Просили дать «погонять» в моих вещах. Но основательно я занялась этим, когда родилась вторая дочь. Еще не успела придумать вещь — у меня уже появлялась клиентка. Девушки просили придумать что-то необычное для них. Такое, как я шью для себя. И я стала брать индивидуальные заказы. Для меня это творчество и отдушина, поэтому данную сферу не пускаю на поток. Мне приятно, что мои платья носят девочки по всему Миру. У меня нет кучи заказов, но они эксклюзивные. В них я вкладываю частичку себя.

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Ключевые слова: Екатерина Писаревская

Количество просмотров: 2 340
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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