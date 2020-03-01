«Не буду лукавить, я использовала свою внешность»: Екатерина Писаревская раскрыла секреты бизнеса и семейного счастья

Невозможно поверить, что Катя сама ведет свои дела и все успевает, но, по мнению девушки, главное — правильно организовать работу и тогда все получится.
Катя совмещает несколько проектов: она имеет собственный бренд платьев, является руководителем «Клуба Первых Леди» и страхует машины всем автолюбителям.
Кроме того, она просто красавица и победительница конкурса красоты «Миссис Юг-Интернет», а её откровенные фотосессии в инстаграм гипнотическим образом действуют на мужчин.
Екатерина не скрывает и свою личную жизнь. Она счастлива замужем и воспитывает двух прекрасных дочек. Так что ей есть, что рассказать о том, как получать от работы удовольствие, вести себя с мужем и, что делать, чтобы быть красивой.
Расскажи немного о своей жизни и родителях?
Мама родила меня в 19. Роды были сложные. После, она месяц провела в больнице, а меня здоровую забрала бабушка. Папа на тот момент был в армии, что не добавляло радости. Когда он пришел с морского флота, его встретила капризная трехлетка, которую, по большей степени, воспитывала бабушка. Но вот родители начали самостоятельную жизнь и взялись за мое воспитание, в прямом смысле этого слова. До сих пор помню, как меня закрывали в ванной и выключали свет. Сейчас я взрослая, будучи мамой спрашиваю, а зачем было выключать свет? К слову, свет был потушен во всех смыслах. Из дома я сбежала в 16 лет и самостоятельно поступала в Университет, на факультет журналистики. В детстве мне было часто одиноко и именно книги заменяли мне родных, из них я училась любви. Поэтому выбор профессии был неслучайным. Уже в 12 я писала для местных газет, работая юнкором. Выигрывала литературные конкурсы, сочиняла стихи.
Всем известно, что ты победительница регионального конкурса «Мисс-Юг 2012». Это достаточно масштабное и серьезное мероприятие. Расскажи, как все проходило и с какими трудностями столкнулись участницы?
— На конкурс «Миссис-Юг» меня позвал бывший директор Муз-тв, (некоторый отрезок жизни работала там режиссером передач и ведущей.) Я изначально хотела отказаться, так как конкурс требовал серьезной подготовки. Участницы на две недели должны были уехать в Сочи. А для меня это означало разлуку с дочерью, мужем. Но он поддержал и согласился заменить ребенку и папу, и маму. Ждать помощи от бабушек-дедушек не наш случай.
На таких конкурсах обычно случаются различные казусы между участницами-конкурентками. Девушки часто портят вещи или прячут перед выступлением что-нибудь. Было у вас что-то подобное или все проходило спокойно?
— По приезде мы оказались все в одном пространстве с участницами, многие не выдерживали. Психологически не так-то это легко: подобные конкурсы. Одна ушла сама, другая плела интриги, сталкивала лбами девочек и ее дисквалифицировали. В финале конкурса многие нечестно пытались «накрутить» голоса. Но надо отдать должное организаторам, они это пресекли и многие в последний момент оказались с «обнулением». Но это правильно. Смысл конкурса, если голосуют не живые люди за тебя, а роботы. Этот конкурс научил меня достойно вести игру, когда победа любой ценой не так ценна, как то — как ты к ней пришел! Не потерять свое достоинство. Оставаться человеком. Со многими девочками спустя годы дружим, даже можем встретиться за чашечкой кофе.
Ты имеешь свой бренд одежды. Расскажи, как пришла идея создать собственное дело?
— Дизайнером одежды я, наверное, родилась. Все детство я что-то перешивала и придумывала. В подростковом возрасте девочки начали подражать мне. Просили дать «погонять» в моих вещах. Но основательно я занялась этим, когда родилась вторая дочь. Еще не успела придумать вещь — у меня уже появлялась клиентка. Девушки просили придумать что-то необычное для них. Такое, как я шью для себя. И я стала брать индивидуальные заказы. Для меня это творчество и отдушина, поэтому данную сферу не пускаю на поток. Мне приятно, что мои платья носят девочки по всему Миру. У меня нет кучи заказов, но они эксклюзивные. В них я вкладываю частичку себя.