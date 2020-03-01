«Не буду лукавить, я использовала свою внешность»: Екатерина Писаревская раскрыла секреты бизнеса и семейного счастья

Екатерина Писаревская - блогер, модель, бизнесвумен и самый сексуальный страховщик России.Невозможно поверить, что Катя сама ведет свои дела и все успевает, но, по мнению девушки, главное — правильно организовать работу и тогда все получится.Катя совмещает несколько проектов: она имеет собственный бренд платьев, является руководителем «Клуба Первых Леди» и страхует машины всем автолюбителям.Кроме того, она просто красавица и победительница конкурса красоты «Миссис Юг-Интернет», а её откровенные фотосессии в инстаграм гипнотическим образом действуют на мужчин.Екатерина не скрывает и свою личную жизнь. Она счастлива замужем и воспитывает двух прекрасных дочек. Так что ей есть, что рассказать о том, как получать от работы удовольствие, вести себя с мужем и, что делать, чтобы быть красивой.