«Евровидение-2020» впервые в своей истории официально отменено

Россию на "Евровидении" должна была представить группа Little Big с песней Uno, всего за несколько дней ставшей настоящим хитом по всему миру - клип на YouTube уже набрал более 35 миллионов просмотров. Представители коллектива заявили, что очень сожалеют об отмене конкурса, но понимают, что в сложившейся ситуации иного решения быть не могло. Little Big будет представлять Россию в 2021 году, правда, в соответствии с правилами конкурса, уже с новой композицией.
"С глубоким разочарованием мы вынуждены сообщить об отмене конкурса. В течение последних недель мы обсуждали самые разные альтернативные возможности, чтобы всё же провести "Евровидение". Однако нестабильность, спровоцированная распространением пандемии коронавируса в Европе, и распоряжения, опубликованные правительствами государств-вещателей и властями Нидерландов, привели к сегодняшнему решению. Сейчас невозможно планировать проведение мероприятия так, как мы его задумывали. Мы продолжим вести переговоры о возможности проведения конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме" - говорится в официальном заявлении организаторов.