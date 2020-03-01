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«Евровидение-2020» впервые в своей истории официально отменено

Сегодня, 03:29
Ещё одно крупное событие пало жертвой коронавируса - конкурса "Евровидение" в 2020 году не будет.

«Евровидение-2020» впервые в своей истории официально отменено
Пандемия COVID-19 диктует свои условия по всему миру - уже отменилось множество культурных, политических, экономических и спортивных мероприятий, в том числе Чемпионат мира по фигурному катанию и Чемпионат Европы по футболу. В Великобритании отменён знаменитый музыкальный фестиваль Гластонбери, а в Роттердаме не будет "Евровидения" - главный музыкальный конкурс Европы отменён впервые за свою историю, ведущую отсчёт с 1956 года. Напомним, что в прошлом году победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Arcade.

«Евровидение-2020» впервые в своей истории официально отменено


Россию на "Евровидении" должна была представить группа Little Big с песней Uno, всего за несколько дней ставшей настоящим хитом по всему миру - клип на YouTube уже набрал более 35 миллионов просмотров. Представители коллектива заявили, что очень сожалеют об отмене конкурса, но понимают, что в сложившейся ситуации иного решения быть не могло. Little Big будет представлять Россию в 2021 году, правда, в соответствии с правилами конкурса, уже с новой композицией.

«Евровидение-2020» впервые в своей истории официально отменено


«Евровидение-2020» впервые в своей истории официально отменено


"С глубоким разочарованием мы вынуждены сообщить об отмене конкурса. В течение последних недель мы обсуждали самые разные альтернативные возможности, чтобы всё же провести "Евровидение". Однако нестабильность, спровоцированная распространением пандемии коронавируса в Европе, и распоряжения, опубликованные правительствами государств-вещателей и властями Нидерландов, привели к сегодняшнему решению. Сейчас невозможно планировать проведение мероприятия так, как мы его задумывали. Мы продолжим вести переговоры о возможности проведения конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме" - говорится в официальном заявлении организаторов.

«Евровидение-2020» впервые в своей истории официально отменено

← Леди Гага полностью разделась ради обложки глянца

Ключевые слова: Евровидение-2020, Little Big, коронавирус

Количество просмотров: 1 131
Автор: Katarina

Автор фото: esctoday.com, eurovision.tv, instagram.com

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«Евровидение-2020» впервые в своей истории официально отменено Ещё одно крупное событие пало жертвой коронавируса - конкурса "Евровидение" в 2020 году не будет.
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