Леди Гага полностью разделась ради обложки глянца

«Коронавирус? Нет, не слышал»: Джаред Лето узнал о пандемии всего день назад

Солист рок-группы Thirty Seconds to Mars и актер Джаред Лето, пожалуй, стал единственной звездой, буквально только что узнавшей о вспышке коронавируса в мире.