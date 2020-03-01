Звезда признаётся, что не считает подобные кадры слишком вызывающими или откровенными: "Мы делаем искусство". Фотосет получил неоднозначную реакцию среди поклонников певицы - одни пришли в полный восторг, у других снимки вызвали отторжение, они назвали их нелепыми.
Леди Гага полностью разделась ради обложки глянца
Вчера, 03:35
Певица Леди Гага снялась в провокационной фотосессии.
Весьма необычная фотография, равно как и весь новый фотосет исполнительницы, украсила обложку издания Paper. На снимке певица запечатлена полностью обнаженной - она предстаёт в образе киборга. Остальные кадры также выдержаны в духе первого фото, однако на них Гага уже позирует в одежде.
Звезда признаётся, что не считает подобные кадры слишком вызывающими или откровенными: "Мы делаем искусство". Фотосет получил неоднозначную реакцию среди поклонников певицы - одни пришли в полный восторг, у других снимки вызвали отторжение, они назвали их нелепыми.
Звезда признаётся, что не считает подобные кадры слишком вызывающими или откровенными: "Мы делаем искусство". Фотосет получил неоднозначную реакцию среди поклонников певицы - одни пришли в полный восторг, у других снимки вызвали отторжение, они назвали их нелепыми.
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Ключевые слова: Леди Гага, фотосессия
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Количество просмотров: 8 177
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com, twitter.com
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Автор фото: instagram.com, twitter.com
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Леди Гага полностью разделась ради обложки глянца Певица Леди Гага снялась в провокационной фотосессии.
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