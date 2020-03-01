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Леди Гага полностью разделась ради обложки глянца

Вчера, 03:35
Певица Леди Гага снялась в провокационной фотосессии.

Леди Гага полностью разделась ради обложки глянца
Весьма необычная фотография, равно как и весь новый фотосет исполнительницы, украсила обложку издания Paper. На снимке певица запечатлена полностью обнаженной - она предстаёт в образе киборга. Остальные кадры также выдержаны в духе первого фото, однако на них Гага уже позирует в одежде.

Леди Гага полностью разделась ради обложки глянца


Леди Гага полностью разделась ради обложки глянца


Звезда признаётся, что не считает подобные кадры слишком вызывающими или откровенными: "Мы делаем искусство". Фотосет получил неоднозначную реакцию среди поклонников певицы - одни пришли в полный восторг, у других снимки вызвали отторжение, они назвали их нелепыми.

Леди Гага полностью разделась ради обложки глянца


Леди Гага полностью разделась ради обложки глянца


Леди Гага полностью разделась ради обложки глянца


Леди Гага полностью разделась ради обложки глянца


Леди Гага полностью разделась ради обложки глянца

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Ключевые слова: Леди Гага, фотосессия

Количество просмотров: 8 177
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com, twitter.com

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