Оксана Косова рассказала, как прошла путь от капитана полиции до популярного блогера, исполняющего эстрадные песни

Варна. Есть такой город с Болгарии. Славен он международными музыкальными фестивалями.Оксана Косова родилась в Варне, но не в той, болгарской Варне, а в одноимённом посёлке в Челябинской области. Видимо в самом названии этих двух населённых пунктов есть особая музыкальность, которая передаётся и болгарским и челябинским обитателям, иначе как объяснить, что капитан полиции Косова, уроженка посёлка Варны, Челябинской области, стала певицей?Началось всё с Челябинского юридического института МВД России, по окончании которого Оксана Косова стала следователем.Карьерный рост Оксаны стремительно набирал обороты. Следователь в городе Чебаркуль, работа в Центральном РУВД города Челябинска. Чем выше поднималась по карьерной лестнице офицер полиции Косова, тем сильнее её душа просила песен. Будет несправедливым сказать, что песен в жизни девушки не было, поскольку это не так.Ещё в школьной поре была и вокальная студия, и студия танцев и даже гастроли с танцевальными коллективами по близлежащим городам. Параллельно с песнями и танцами были и победы в школьных олимпиадах. Разносторонность интересов и привела в результате девушку в юридический институт, где Оксана создала с подругами танцевальную группу АРТ, с которой они выступали за университет и гастролировали по всей России. Было место песням в итоге, но…Самое важное порой всегда стоит за частичкой, но.В один прекрасный день это маленькое «но» пересилило офицерский погоны и все предыдущие должностные заслуги и почести, и Оксана круто поменяла свою жизнь. Попав на гражданку, девушка окунулась в сферу продаж, работала в глянцевых журналах, с известными международными компаниями, пока наконец-то не начала заниматься тем, чем всю жизнь хотела. В настоящее время популярный блогер @oksa.kosova учится на профессиональную певицу, сотрудничает с джазовым коллективом, работает над сольным проектом. Свой блог в Instagram Оксана развивает по темам музыка, мода, отношения. Учится в Школе Телевидения «Останкино».Возможно, да нет, даже очевидно, что вся эта история трансформации началась с места под красивым названием Варна, ведь там же Оксана родилась, но каким бы красивым словом не называлось место рождения любого из нас, без желания изменить свою историю так, как нужно именно тебе, ничего и никогда не получится. Доказательством тому являются погоны капитана полиции, которые офицер в отставке Косова достойно поменяла на музыкальный микрофон.Главное никогда и ничего не бояться - это правило хорошо знает известный блогер и начинающая певица Оксана Косова.