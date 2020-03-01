Елена Галицына объяснила, почему не нужно бояться вирусов

Певица, модель, писатель и блогер Елена Галицына путешествует очень часто. Она как никто другой знает, что происходит в мире на самом деле.Елена призвала не паниковать и сохранять спокойствие, объяснив, почему не стоит бояться вирусов, а также порекомендовала, как сохранить и повысить иммунитет:"Моя бабушка рассказывала истории о том, что во время войны и чумы выживали те, кто помогал заражённым, и погибали те, кто сторонился и прятался. По мнению врачей это объясняется тем, что пришедшие на помощь, получали своего рода прививку в процессе ухода и общения с инфицированными, и у них вырабатывался иммунитет, и наоборот. Я не перестаю вести активный образ жизни и продолжаю путешествовать.Не знаю, правильно ли это, но как только чувствую, что заболеваю, сразу по утрам принимаю контрастный душ с максимально ледяной водой. Вечером иду в баню и опять ледяная вода. Помогает всегда (хочу отметить, что совершаю это при первых симптомах)",- даёт дельные советы Галицына.Контрастный душ явно помогает телу не бояться холода. Не так давно Елена в купальнике смело нырнула в снег. Одновременно красивое и бодрящее видео:"Вот и в этот раз, приехав на горнолыжный курорт, почувствовала признаки простуды. С утра помчала в горы, так как адреналин зашкаливал, а вечером отправилась в баню, где стала принимать снежно-ледяные ванны. И так каждый день. Настроение зашкаливает, самочувствие идеальное",- подытожила Елена.А Вы боитесь эпидемии коронавируса? Что делаете для защиты организма? Или всё это лишь страшные новости, искусственно раздутые для запугивания жителей планеты?