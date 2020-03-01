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Елена Галицына объяснила, почему не нужно бояться вирусов

Вчера, 08:58
Ежедневно по телевизору и в Сети рассказывают о том, что совсем скоро начнётся эпидемия, в результате которой может погибнуть много людей. Италия закрыта, на границе с Польшей жёсткие проверки, полки в магазинах Германии пусты.

Елена Галицына объяснила, почему не нужно бояться вирусов
Певица, модель, писатель и блогер Елена Галицына путешествует очень часто. Она как никто другой знает, что происходит в мире на самом деле.

Елена призвала не паниковать и сохранять спокойствие, объяснив, почему не стоит бояться вирусов, а также порекомендовала, как сохранить и повысить иммунитет:

Елена Галицына объяснила, почему не нужно бояться вирусов


"Моя бабушка рассказывала истории о том, что во время войны и чумы выживали те, кто помогал заражённым, и погибали те, кто сторонился и прятался. По мнению врачей это объясняется тем, что пришедшие на помощь, получали своего рода прививку в процессе ухода и общения с инфицированными, и у них вырабатывался иммунитет, и наоборот. Я не перестаю вести активный образ жизни и продолжаю путешествовать.

Не знаю, правильно ли это, но как только чувствую, что заболеваю, сразу по утрам принимаю контрастный душ с максимально ледяной водой. Вечером иду в баню и опять ледяная вода. Помогает всегда (хочу отметить, что совершаю это при первых симптомах)",

- даёт дельные советы Галицына.

Елена Галицына объяснила, почему не нужно бояться вирусов


Контрастный душ явно помогает телу не бояться холода. Не так давно Елена в купальнике смело нырнула в снег. Одновременно красивое и бодрящее видео:



"Вот и в этот раз, приехав на горнолыжный курорт, почувствовала признаки простуды. С утра помчала в горы, так как адреналин зашкаливал, а вечером отправилась в баню, где стала принимать снежно-ледяные ванны. И так каждый день. Настроение зашкаливает, самочувствие идеальное",

- подытожила Елена.

Елена Галицына объяснила, почему не нужно бояться вирусов


А Вы боитесь эпидемии коронавируса? Что делаете для защиты организма? Или всё это лишь страшные новости, искусственно раздутые для запугивания жителей планеты?

Елена Галицына объяснила, почему не нужно бояться вирусов


Елена Галицына объяснила, почему не нужно бояться вирусов


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Ключевые слова: Елена Галицына

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Автор: Mysha

Автор фото: Елена Галицына

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