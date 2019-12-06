Осужденный на 23 года тюрьмы Харви Вайнштейн угрожал Дженнифер Энистон

В деле 67-летнего Харви Вайнштейна, породившем всемирное движение #MeToo, в ходе которого множество женщин призналось, что они подвергались насилию или домогательствам со стороны мужчин, поставлена точка. Суд Нью-Йорка вынес некогда одному из самых влиятельных кинобоссов Голливуда суровый приговор - 23 года лишения свободы. Уже известно, что он будет отбывать наказание в тюрьме, которая славится своим особо строгим режимом. Ужаса положению Вайнштейна добавляет и сама статья, по которой он получил приговор - изнасилование, ведь ни для кого не секрет, как сами заключенные обращаются с осуждёнными по такой статье.Тем временем, в деле продюсера появилась ещё одна деталь - Харви говорил об убийстве Дженнифер Энистон: "Джен Энистон надо убить". Именно так он отреагировал на желание одного из изданий опубликовать статью о его домогательствах к актрисе. Интересно, что сама Энистон никогда не обвиняла Вайнштейна в домогательстве, но об этом СМИ сообщил близкий круг её знакомых. Они утверждали, что продюсер был влюблен в актрису и пытался силой добиться её расположения.Напомним, что Харви Вайнштейн был арестован в мае 2018 года по обвинению в домогательстве и изнасиловании. Всего против продюсера высказались более 100 знаменитых актрис, также обвинившие его в харассменте.