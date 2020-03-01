Основатель социального проекта Hola Yoga Алексей Старовойтов поделился секретом гармоничных отношений

Мы часто забываем, что семья это ежедневный труд, который требует от нас большого терпения, внимания и сил, но для начала надо понять, что вы встретили свою половинку и первый вопрос Алексею, как раз об этом.
– Когда вы встречаете «своего» человека, то словно получаете интуитивный сигнал, что это именно тот или та, с кем вы хотите прожить всю жизнь. Но как только мы начинаем подходить логически, оценивать внешность или материальное положение, создается шум, который мешает уловить голос сердца.
– Существуют ли универсальные правила, которые помогут построить крепкие отношения?
– Мы все очень разные, и неудивительно, что наши представления о счастливых отношениях тоже отличаются. Но какими бы ни были взгляды, есть непреложные правила, без которых гармония невозможна. Самое главное из них – уважать, ценить и любить партнера абсолютной и безусловной любовью.
– Первое свидание – насколько оно важно?
– Именно на первом свидании происходит особая химия, и мужчина понимает, хочет ли он видеть эту женщину матерью его будущих детей. Поэтому на эту встречу девушкам не стоит приходить в откровенном наряде и с макияжем. Ваш партнер должен невербально понять, что вы скромная и нежная женщина. А о намерениях мужчины можно судить по тому, куда он вас приглашает на первой встрече. Если в ночной клуб, то, скорее всего, он относится к этому знакомству легкомысленно. Девушку, которую хочется по-настоящему узнать, он позовет в ресторан или тихое уютное место, где можно поговорить и получить удовольствие от общества друг друга.
– В процессе неизбежно появляются разногласия. Как с ними справляться?
– Притирка будет обязательно, ведь каждый приходит в отношения со своими привычками, интересами, ожиданиями. И они не всегда совпадают даже у самых любящих людей. Научитесь откровенно обсуждать проблемы, будьте честными друг с другом во всем. А еще, если хотите что-то получить от партнера, постарайтесь первыми дать ему это. Хотите терпения к себе – будьте терпеливы, хотите заботы – позаботьтесь о своей половинке. Не кричите, не критикуйте, уважайте и берегите чувства близкого человека.
– Что, по-вашему, является главной проблемой в отношениях?
– Главная беда – наше эго, Мы злимся, ругаемся, ревнуем. Нужно учиться доверять, преодолевать размолвки, первыми приходить мириться. Ссора или обида не должны длиться дольше 2 минут – иначе это уже признак нашей неосознанности. Отношения – солнечный и радостный путь, но отнюдь не легкий. Это работа, на которую мы ходим ежедневно с самого первого свидания. И каждый день нас ждет награда: улыбки супруги, детский смех, ужины в семейном кругу, тепло, уют и счастье.
– Какие советы вы могли бы дать парам, которые уже состоят в отношениях?
– Позаботьтесь о том, чтобы у каждого из вас было личное пространство, возможность почувствовать свободу, соскучиться. Мужчине ни в коем случае не стоит укорять женщину за то, что она сидит дома с детьми и тратит деньги. Воспитание ребенка – это великий труд, который требует огромного внимания и терпения. Подарите женщине возможность ухаживать за собой, а не только заниматься домашними хлопотами: наймите помощницу, которая возьмет на себя уборку и приготовление пищи. Тогда у жены будет время, чтобы сходить в салон, сделать прическу, маникюр и всегда встречать мужа с работы нарядной, красивой и в хорошем настроении.
Так что, как рекомендует автор социального проекта Hola Yoga Алексей Старовойтов - Делайте друг другу сюрпризы, не дожидаясь праздников и памятных дат, старайтесь вносить в отношения новизну и радость, ищите то, что вас объединяет, и вместе избавляйтесь от всего, что может разрушить вашу гармонию.