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GOODY перепел «Комету» Jony

Вчера, 10:21
На одной из вечеринок Russian Music Box GOODY не удержался и спел песню Jony «Комета».

GOODY перепел «Комету» Jony
Во время интервью корреспондент спросила у GOODY, кому он посвятил свой новый трек «Valentina». На это исполнитель отобрал у девушки микрофон и продемонстрировал свои вокальные данные. Он начал подпевать игравшей в этот момент «Комете» Jony.

Спел GOODY с душой, хоть и перепутав все слова. Авторская версия!
Ещё бы, удержаться было сложно, ведь песня «Комета» стала одной из самых популярных в 2019 году.


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Ключевые слова: GOODY

Количество просмотров: 2 054
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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GOODY перепел «Комету» Jony На одной из вечеринок Russian Music Box GOODY не удержался и спел песню Jony «Комета».
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