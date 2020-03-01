GOODY перепел «Комету» Jony





На одной из вечеринок Russian Music Box GOODY не удержался и спел песню Jony «Комета».

Во время интервью корреспондент спросила у GOODY, кому он посвятил свой новый трек «Valentina». На это исполнитель отобрал у девушки микрофон и продемонстрировал свои вокальные данные. Он начал подпевать игравшей в этот момент «Комете» Jony.



Спел GOODY с душой, хоть и перепутав все слова. Авторская версия!

Ещё бы, удержаться было сложно, ведь песня «Комета» стала одной из самых популярных в 2019 году.









Количество просмотров: 2 054 Ключевые слова: GOODY Количество просмотров: 2 054





Автор фото: Пресс-служба



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