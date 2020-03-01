Во время интервью корреспондент спросила у GOODY, кому он посвятил свой новый трек «Valentina». На это исполнитель отобрал у девушки микрофон и продемонстрировал свои вокальные данные. Он начал подпевать игравшей в этот момент «Комете» Jony.
Спел GOODY с душой, хоть и перепутав все слова. Авторская версия!
Ещё бы, удержаться было сложно, ведь песня «Комета» стала одной из самых популярных в 2019 году.
GOODY перепел «Комету» Jony
Вчера, 10:21
На одной из вечеринок Russian Music Box GOODY не удержался и спел песню Jony «Комета».
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Ключевые слова: GOODY
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Количество просмотров: 2 054
Автор: LiliПерейти в галерею
Автор фото: Пресс-служба
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Автор фото: Пресс-служба
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GOODY перепел «Комету» Jony На одной из вечеринок Russian Music Box GOODY не удержался и спел песню Jony «Комета».
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