Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

MIA BOYKA презентовала жаркий клип на песню «Mamba»

Вчера, 09:58
Новый клип стал третьей серьезной работой артистки и по словам MIA BOYKA, это была одна из самых масштабных съемок за все время карьеры.

MIA BOYKA презентовала жаркий клип на песню «Mamba»
— К съемкам клипа готовились около недели, только четыре дня ушло на создание костюмов. Саму работу мы снимали три дня. Мы начинали съемки с рассветом, а заканчивали к позднему вечеру.

Съемки прошли во время отпуска певицы в Индонезии, на острове Бали. Как делится сама MIA, работа над созданием клипа прошла легко и интересно.

MIA BOYKA презентовала жаркий клип на песню «Mamba»


— Проблем и недопонимания с командой не было, мы все обсуждали как с режиссером, так и с командой. Главная трудность за все время съемок — аномальная жара. Однако это был интересный опыт, мы все друг друга поддерживали. Хочется поблагодарить каждого, кто помогал снимать этот клип.

Яркие локации и эффектные костюмы, экзотические танцоры и дикие джунгли — новая работа певицы была восторженно встречена публикой.

— Это офигенный клип! Очень понравилось — делятся мнениям зрители.


← Дженнифер Лопес показала фигуру в соблазнительном белом купальнике GOODY перепел «Комету» Jony →

Ключевые слова: MIA BOYKA

Количество просмотров: 1 677
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...

GOODY перепел «Комету» Jony На одной из вечеринок Russian Music Box GOODY не удержался и спел песню Jony «Комета».
MIA BOYKA презентовала жаркий клип на песню «Mamba» Новый клип стал третьей серьезной работой артистки и по словам MIA BOYKA, это была одна из самых масштабных съемок за все время карьеры.
Дженнифер Лопес показала фигуру в соблазнительном белом купальнике 50-летняя певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес блистает на новых пляжных фотографиях.
Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде сорвана из-за коронавируса Мировая премьера одной из самых ожидаемых картин года, ленты "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом в роли агента 007 отложена.
Красота на высоте: новый филиал сети клиник ЦИДК расположился в башне Империя В одном из самых кипящих бизнес-пространствах Москвы появилось еще одно место, где можно насладиться атмосферой красоты и спокойствия.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.