MIA BOYKA презентовала жаркий клип на песню «Mamba»

— К съемкам клипа готовились около недели, только четыре дня ушло на создание костюмов. Саму работу мы снимали три дня. Мы начинали съемки с рассветом, а заканчивали к позднему вечеру.Съемки прошли во время отпуска певицы в Индонезии, на острове Бали. Как делится сама MIA, работа над созданием клипа прошла легко и интересно.— Проблем и недопонимания с командой не было, мы все обсуждали как с режиссером, так и с командой. Главная трудность за все время съемок — аномальная жара. Однако это был интересный опыт, мы все друг друга поддерживали. Хочется поблагодарить каждого, кто помогал снимать этот клип.Яркие локации и эффектные костюмы, экзотические танцоры и дикие джунгли — новая работа певицы была восторженно встречена публикой.— Это офигенный клип! Очень понравилось — делятся мнениям зрители.