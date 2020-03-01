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Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде сорвана из-за коронавируса

Вчера, 04:14
Мировая премьера одной из самых ожидаемых картин года, ленты "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом в роли агента 007 отложена.

Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде сорвана из-за коронавируса
Уже более трёх месяцев весь мир следит за быстро распространяющимся вирусом, который впервые был обнаружен у жителей Китая ещё в декабре прошлого года. На сегодняшний день коронавирус зафиксирован в почти 80 странах, наиболее тяжелая ситуация складывается в Южной Корее, Италии, Иране и Китае.

Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде сорвана из-за коронавируса


Во многих из попавших в карантин стран могла бы пройти премьера нового 25-го фильма о Джеймсе Бонде, однако создатели ленты решили не рисковать ни звездными актёрами, которые должны были представлять фильм, ни гостями этих премьер. Выход картины в прокат перенесён с апреля на ноябрь текущего года, сообщается на официальной страничке фильма в Twitter: "Киностудии MGM и Universal, а также продюсеры фильмов о Бонде Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявляют о том, что после подробного изучения ситуации и проведения тщательного анализа мирового кинорынка дата выхода фильма "Не время умирать" будет перенесена на ноябрь 2020 года". Мировая премьера, которая по традиции состоится в Лондоне, теперь запланирована на 12 ноября.

Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде сорвана из-за коронавируса


О переносе выхода фильма в прокат ранее попросили сами зрители и любители кино, ведь эпидемия коронавируса, похоже, пока далека от завершения.

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Ключевые слова: Дэниел Крейг, премьера, кино

Количество просмотров: 2 808
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com

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Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде сорвана из-за коронавируса Мировая премьера одной из самых ожидаемых картин года, ленты "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом в роли агента 007 отложена.
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