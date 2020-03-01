Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде сорвана из-за коронавируса

Уже более трёх месяцев весь мир следит за быстро распространяющимся вирусом, который впервые был обнаружен у жителей Китая ещё в декабре прошлого года. На сегодняшний день коронавирус зафиксирован в почти 80 странах, наиболее тяжелая ситуация складывается в Южной Корее, Италии, Иране и Китае.Во многих из попавших в карантин стран могла бы пройти премьера нового 25-го фильма о Джеймсе Бонде, однако создатели ленты решили не рисковать ни звездными актёрами, которые должны были представлять фильм, ни гостями этих премьер. Выход картины в прокат перенесён с апреля на ноябрь текущего года, сообщается на официальной страничке фильма в Twitter: "Киностудии MGM и Universal, а также продюсеры фильмов о Бонде Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявляют о том, что после подробного изучения ситуации и проведения тщательного анализа мирового кинорынка дата выхода фильма "Не время умирать" будет перенесена на ноябрь 2020 года". Мировая премьера, которая по традиции состоится в Лондоне, теперь запланирована на 12 ноября.О переносе выхода фильма в прокат ранее попросили сами зрители и любители кино, ведь эпидемия коронавируса, похоже, пока далека от завершения.