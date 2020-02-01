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Молодой исполнитель Young Goga презентовал новый клип

Сегодня, 14:41
В новом видео на трек «00-х» Young Goga с удовольствием покатал на верблюде по сибирским сугробам свою девушку

Молодой исполнитель Young Goga презентовал новый клип
Съемки проходили недалеко от Братска, но сибирские морозы здесь никого не испугали. Дело в том, что этот город под Иркутском, является родным для музыканта, да и двугорбый верблюд Абуша чувствует себя здесь вполне комфортно.

Young Goga признался, что волнение на съемочной площадке зашкаливало, поскольку это всего вторая его работа, но колоссальную поддержку оказала ему его любимая девушка.

Молодой исполнитель Young Goga презентовал новый клип


В песне исполнитель поет о поколении нулевых. О том, как не легко бывает полюбить, разрушить и снова воссоздать свои отношения новому поколению, но пара находит в себе силы остаться вместе даже после всех препятствий, с которыми сталкиваются.

Режиссером клипа выступил сам Young Goga , а вот монтаж отдали в руки команды Wasteboys, поскольку ребята уже отлично проявили себя с такими исполнителями как Face, Мот и Feduk.


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Ключевые слова: Young Goga

Количество просмотров: 390
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Молодой исполнитель Young Goga презентовал новый клип В новом видео на трек «00-х» Young Goga с удовольствием покатал на верблюде по сибирским сугробам свою девушку
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