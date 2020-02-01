Молодой исполнитель Young Goga презентовал новый клип

Young Goga признался, что волнение на съемочной площадке зашкаливало, поскольку это всего вторая его работа, но колоссальную поддержку оказала ему его любимая девушка.
В песне исполнитель поет о поколении нулевых. О том, как не легко бывает полюбить, разрушить и снова воссоздать свои отношения новому поколению, но пара находит в себе силы остаться вместе даже после всех препятствий, с которыми сталкиваются.
Режиссером клипа выступил сам Young Goga , а вот монтаж отдали в руки команды Wasteboys, поскольку ребята уже отлично проявили себя с такими исполнителями как Face, Мот и Feduk.