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Рэпера Тимати обвинили в нацизме и воровстве

26.02.20 / 23:57
Российский рэпер Тимати подвергся жесткой критике со стороны своего американского коллеги - он предъявил ему довольно серьезные обвинения.

Рэпера Тимати обвинили в нацизме и воровстве
Основатель и участник американского хип-хоп дуэта Black Star Талиб Квели обвинил Тимати в подражательстве. Группа Талиба была создана в 1997 году, тогда как лейбл Тимати, также получивший название Black Star, появился в 2006-м. Однако это далеко не единственная претензия к российскому исполнителю.

Рэпера Тимати обвинили в нацизме и воровстве


Рэпера Тимати обвинили в нацизме и воровстве


В своём блоге Квели опубликовал несколько снимков - один из них является кадром из фильма "Гитлер капут!", где Тимати запечатлен на фоне флага со свастикой. "Это Тимати, рэпер-нацист из России. Его группа называется Black Star. Буквально у всех на виду" - комментирует фото Талиб. Также в блоге появилось фото Тимати и президента Путина, и снимок рэпера с дочкой на руках, который Квели подписал словами самого Тимати: "Мы должны обеспечить существование наших людей и будущее для белых детей".

Рэпера Тимати обвинили в нацизме и воровстве


Рэпера Тимати обвинили в нацизме и воровстве


Рэпера Тимати обвинили в нацизме и воровстве


Тимати отреагировал на обвинения ироничным комментарием: "Гуф, по братски это ты у него тел забрал?".

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Ключевые слова: Тимати

Количество просмотров: 3 523
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com, twitter.com

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