Рэпера Тимати обвинили в нацизме и воровстве

Основатель и участник американского хип-хоп дуэта Black Star Талиб Квели обвинил Тимати в подражательстве. Группа Талиба была создана в 1997 году, тогда как лейбл Тимати, также получивший название Black Star, появился в 2006-м. Однако это далеко не единственная претензия к российскому исполнителю.В своём блоге Квели опубликовал несколько снимков - один из них является кадром из фильма "Гитлер капут!", где Тимати запечатлен на фоне флага со свастикой. "Это Тимати, рэпер-нацист из России. Его группа называется Black Star. Буквально у всех на виду" - комментирует фото Талиб. Также в блоге появилось фото Тимати и президента Путина, и снимок рэпера с дочкой на руках, который Квели подписал словами самого Тимати: "Мы должны обеспечить существование наших людей и будущее для белых детей".Тимати отреагировал на обвинения ироничным комментарием: "Гуф, по братски это ты у него тел забрал?".