Музыкальная премия «Новое Радио AWARDS»: новый стандарт в российском шоу-бизнесе

Номинантами первой музыкальной премии года стали артисты, которые имели невероятный успех у публики и задавали тренды в течение всего сезона. Более семи с половиной тысяч зрителей, устроивших солдаут в «ВТБ Арена Динамо», и два миллиона, следивших за онлайн-трансляцией «ВКонтакте», стали свидетелями перезагрузки отечественного шоу-бизнеса.Обладателей престижных статуэток в виде Золотых Сирен впервые в истории музыкальной индустрии России определили на основании данных продаж альбомов и синглов, статистики просмотров клипов популярных артистов в Интернете, голосования жюри, в которое вошли Яна Рудковская, Шура Би-2, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, #2Маши, Макс Барских, Леонид Руденко, Игорь Николаев, Ёлка, Дима Билан, Диана Арбенина, Виктор Дробыш, Баста, Байгали Серкебаев, Алексей Чумаков и другие признанные авторитеты, а также мнения более 170 тысяч слушателей «Нового Радио», участвовавших в выборах лучших из лучших на сайте станции.Сама церемония началась с концертного сета Little Big.Рейв-хулиганы разогрели стадион так, что даже VIP-партер, перекрикивая фан-зону, подпевал музыкальным блокбастерам Skibidi, Go Bananas и Faradenza. Не сбавлял оборотов и ведущий — известный своим безжалостным чувством юмора шоумен Илья Соболев.Стендап-комик щедро рассыпал остроты, доставалось и номинантам, и выступающим, и особенно тем, кто вручал награды.Первым на сцену вышел композитор, продюсер, Заслуженный деятель искусств Украины Константин Меладзе.Он рассказал о настоящей драме, которая развернулась в первой же номинации — «лучший артист». Сразу два претендента набрали равное количество голосов. Организаторы приняли решение провести дополнительное голосование, и во втором туре Сергей Жуков уступил, победителем стал Дима Билан (номинанты: Тима Белорусских, Макс Барских, Сергей Лазарев). Приз за Диму Билана получила Яна Рудковская.В номинации «лучшая артистка» приз получила Zivert (номинанты: Полина Гагарина, MARUV, Мари Краймбрери).Золотая Сирена в номинации «лучшая группа» досталась HammAli & Navai (номинанты: Artik & Asti, Filatov & Karas, Би-2, GAYAZOV$ BROЕщё одно супершоу устроил Баста.Зрители качали руками под ритмичную песню «Моя игра», в партере гости кружили парами, подпевая хиту школьных дискотек «Выпускной», и превратили арену в звёздное небо: уже на первых нотах «Сансары» в зале зажглись тысячи фонариков на смартфонах.Вторую порцию статуэток вышла вручать королева рока, лидер группы «Ночные снайперы», Заслуженная артистка Чеченской Республики Диана Арбенина.Победителем в номинации «лучшая коллаборация» она объявила совместную работу Artik & Asti feat Артём Качер — «Грустный дэнс» (номинанты: Filatov & Karas vs Burito — «Возьми моё сердце», Элджей vs Era Istrefi — «Sayonara Детка», AMCHI vs TERNOVOY — «Прочь»).Обладателя приза за «лучшее видео» определяло специальное жюри под руководством одного из самых востребованных в российском шоу-бизнесе режиссёров — Алана Бадоева. Эксперты, изучив статистику просмотров наиболее популярных музыкальных клипов на ключевых интернет-площадках, выбрали лучший в этой номинации. Им стал набравший более 170 миллионов просмотров ролик на песню «Зацепила». Золотую Сирену получили авторы — исполнитель Артур Пирожков, режиссёр Сергей Grey и оператор Денис Панов.В номинации «лучший продюсер» победила команда Little Big Family — Илья Прусикин, Алина Пязок и Денис Глазин — проект Little Big (номинанты: Александр Кауфман — проект Тима Белорусских, Сергей Жуков — проект «Руки Вверх!», Сергей Шнуров — проект «Ленинград», ELMAN — проекты JONY, Andro, ELMAN).Следом главные фрешмены года буквально разрядили обойму хитов: Artik & Asti — «Под гипнозом», NILETTO — «Любимка»,KOtmOs feat Настя Кудри — «Прости»,HammAli & Navai — «Прятки»,GAYAZOV$ BROTHER$ — «Увезите меня на Дип-хаус»,Zivert — Credo.Генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов:«Приятно видеть искренние эмоции номинантов — и радость выигрыша и горечь поражения. Многие из нас настолько привыкли к премиям, где результат заранее известен, и артист приезжает на вручение только тогда, когда точно знает, что получит статуэтку. Мы решили сделать всё по-новому, объективно и открыто. Когда готовили церемонию, победители ещё не были известны. Это уникальная ситуация для российских премий! Интрига сохраняется до самого конца, и всем интересно — зрителям, претендентам на награду и нам, организаторам. Только в одной номинации мы позволили себе авторитарно и без дискуссий назвать победителя. Здесь не могло быть разных мнений, выбор, кто получит Золотую Сирену, однозначен...».Специальную внеконкурсную награду «за вклад в развитие музыки» Роман Емельянов вручил Народному артисту Российской Федерации, недавно отметившему 60-летний юбилей — Игорю Николаеву. Вместе с Эммой М и тысячным хором зрителей в зале он спел свой суперхит «Выпьем за любовь».Третий блок номинантов представила продюсер и телеведущая Яна Рудковская.Беспрецедентное событие в российском шоу-бизнесе: ведущие лейблы звукозаписи — «Первое музыкальное Издательство», Sony Music Entertainment Russia, Universal Music Group, Warner Music Russia и другие — объединились и на основании сводных данных тиражей, онлайн-продаж и стриминг-платформ определили лидеров в своей категории.Премию в номинации «лучший альбом» вручили Artik & Asti – «7 (Part 1)» (номинанты: Тима Белоруcских — «Твой первый диск — моя кассета», Zivert — EP «Сияй», Big Baby Tape — Dragonborn, JONY — «Список твоих мыслей»).В номинации «лучший сингл» победила Zivert — Life (номинанты: Artik & Asti — «Грустный дэнс», Артур Пирожков — «Зацепила», HammAli & Navai — «Девочка-война», Тима Белоруcских — «Незабудка»).Абсолютным триумфатором премии «Новое Радио AWARDS» стала Zivert, получившая третью Золотую Сирену в номинации «прорыв года» (номинанты: Тима Белорусских, GAYAZOV$ BROTHER$, NЮ, HammAli & Navai, JONY, RSAC & ELLA).Со словами «Пусть стадион трещит по швам, будем танцевать!» в зале появился третий суперхедлайнер — «Руки Вверх!».«Алешка», «18 мне уже», «Крошка моя» — вместе с Сергеем Жуковым наизусть пел весь стадион. Песня «Слэмятся пацаны», исполненная с фронтменом Little Big Ильей Прусикиным, стала кульминацией вечера — танцевали абсолютно все: и партер, и трибуны.Режиссер-постановщик церемонии вручения премии «Новое Радио AWARDS» Андрей Сычев:«Премия “Нового Радио” — это мероприятие, которое задает стандарт для индустрии на весь год. Событие, которое не может быть похоже на что-то еще. Мы применили массу инновационных решений, например, LED-экран сверхвысокого разрешения, с повышенной прозрачностью, который позволил создать уникальную сценографию — действие происходило одновременно и на сцене, и внутри экрана, и даже над ним. Насыщенный и оригинальный формат шоу оказался настолько увлекательным, что никто из гостей не уходит из зала после своей номинации. Все ждут, что будет дальше. Звёзды сидят за столиками и подпевают коллегам — другим артистам. Некоторые не могут сдержать эмоций и пускаются в пляс, а кто-то даже начинает слэмиться!»Среди знаменитых гостей на красной дорожке церемонии «Новое Радио AWARDS» и в зале, помимо номинантов премии и представителей профессионального сообщества, были замечены многие звёзды российского шоу-бизнеса и известные светские персоны:AnDy Darling, Helen Yes, Natan, NOLA, Slame, 5sta Family, Айза Анохина, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, Анатолий Цой (группа MBAND), Анет Сай, Артём Пивоваров, Виктория Дайнеко, Дарья и Иван Чебановы, Доминик Джокер и Катя Кокорина, Ёлка, Звонкий и Мария Краймбрери Лена Катина, Hаzима, рэпер ST с женой Ассоль, Юлианна Караулова, Эмма М, TERNOVOY, AMCHI, NILETTO, Тима Белоруcских, Артем Качер, и многие другие.Подробная информация о премии: awards.newradio.ru, хештег церемонии #НРА2020.Телеверсию церемонии «Новое Радио AWARDS» в начале марта покажет НТВ.