Вероника Орхид стала почётной гостьей "Большого бала принцев и принцесс" в Монако

Роскошная атмосфера и неповторимые представления - вот что ожидало всех этим вечером. И дело тут не только в роскоши Отеля де Пари, где проводился этот бал, - важную часть атмосферы создают гости, которые проходят жесткий дресс-код: девушки на бал допускаются только в великолепных вечерних платьях, а мужчин можно встретить только во фраках или парадных мундирах. Все это создает настоящую сказку, в которую может погрузиться множество гостей из разных стран.В этом году в эту роскошную сказку удалось попасть иконе стиля, успешной бизнесвумен и знаменитой fashion-блогеру. Она настоящий ценитель красоты и прекрасного, как в жизни, так и в бизнесе.Уже подъезжая к отелю, где проходил "Большой бал принцев и принцесс", начинаешь погружаться в сказку: всё это витало в воздухе. Шикарные улицы Монако, красивые автомобили, изумительный внешний вид каждого гостя, встречающегося нам на пути к Балу - все это создает непередаваемую атмосферу этого мероприятия. Ну, а на самом Балу все это подкрепляется превосходными представлениями, роскошным банкетом, завораживающей музыкой и общением с различными "принцами и принцессами", ну куда без этого. "Большой бал принцев и принцесс" - это то самое место, где каждый может почувствовать себя по-королевски в сказочном мире, хотя бы на немного забыть про повседневную суету и проблемы, и наслаждаться моментом.И не стоит забывать, что бал князя Монако - это не только развлекательное времяпровождение, это еще и важный благотворительный проект. Часть средств, собранных на гала-ужине, передана Фонду принцессы Грейс.