В январе 2019 Бузина в составе группы выступила на сцене Sony Hall в Нью-Йорке. За этим последовало сразу три концертных тура по Америке за один год. О триумфальном шествии артистки писали крупнейшие СМИ, в числе которых был и крупнейший американский канал NBC, ей начали предлагать работу с популярными американскими композиторами. Сейчас Ксения сотрудничает с американскими коллегами и даже ведёт свой проект, о котором пока, правда, известно немногое. "Надо много работать и верить, тогда ты обязательно сможешь достучаться до своего зрителя," — делится Ксения.
Певица из России покоряет американский шоу-бизнес
Сегодня, 11:43
Ксения Бузина, участница третьего сезона "Голоса" на первом канале, активно набирает популярность в США.
Восхождение певицы началось с кавера, который она в 2016 году записала вместе с российской группой Leonid & Friends на песню группы Chicago. Американская аудитория и западные критики приняли вокалистку крайне тепло, дошло даже до того, что группа Chicago выложила клип с кавером на свой сайт, после чего российской артистке открылись дороги на лучшие американские музыкальные площадки.
В январе 2019 Бузина в составе группы выступила на сцене Sony Hall в Нью-Йорке. За этим последовало сразу три концертных тура по Америке за один год. О триумфальном шествии артистки писали крупнейшие СМИ, в числе которых был и крупнейший американский канал NBC, ей начали предлагать работу с популярными американскими композиторами. Сейчас Ксения сотрудничает с американскими коллегами и даже ведёт свой проект, о котором пока, правда, известно немногое. "Надо много работать и верить, тогда ты обязательно сможешь достучаться до своего зрителя," — делится Ксения.
В январе 2019 Бузина в составе группы выступила на сцене Sony Hall в Нью-Йорке. За этим последовало сразу три концертных тура по Америке за один год. О триумфальном шествии артистки писали крупнейшие СМИ, в числе которых был и крупнейший американский канал NBC, ей начали предлагать работу с популярными американскими композиторами. Сейчас Ксения сотрудничает с американскими коллегами и даже ведёт свой проект, о котором пока, правда, известно немногое. "Надо много работать и верить, тогда ты обязательно сможешь достучаться до своего зрителя," — делится Ксения.
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Ключевые слова: Ксения Бузина
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Количество просмотров: 1 833
Автор: LiliПерейти в галерею
Автор фото: Пресс-служба
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Автор фото: Пресс-служба
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Певица из России покоряет американский шоу-бизнес Ксения Бузина, участница третьего сезона "Голоса" на первом канале, активно набирает популярность в США.
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