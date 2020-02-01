Певица из России покоряет американский шоу-бизнес

Восхождение певицы началось с кавера, который она в 2016 году записала вместе с российской группой Leonid & Friends на песню группы Chicago. Американская аудитория и западные критики приняли вокалистку крайне тепло, дошло даже до того, что группа Chicago выложила клип с кавером на свой сайт, после чего российской артистке открылись дороги на лучшие американские музыкальные площадки.В январе 2019 Бузина в составе группы выступила на сцене Sony Hall в Нью-Йорке. За этим последовало сразу три концертных тура по Америке за один год. О триумфальном шествии артистки писали крупнейшие СМИ, в числе которых был и крупнейший американский канал NBC, ей начали предлагать работу с популярными американскими композиторами. Сейчас Ксения сотрудничает с американскими коллегами и даже ведёт свой проект, о котором пока, правда, известно немногое. "Надо много работать и верить, тогда ты обязательно сможешь достучаться до своего зрителя," — делится Ксения.