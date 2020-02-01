«Я ничем не горжусь. Просто живу в свое удовольствие»: рэпер GOODY откровенно рассказал о жизни и творчестве

GOODY — молодой артист, который стремительно завоевывает бешеную популярность.Рэп-исполнителя считают главным музыкальным прорывов последних лет. Настоящую известность рэперу принесли треки «Panamera» и «Снежная королева», которые за короткий период собрали огромное количество прослушиваний в сети. Качественная и профессиональная работа над материалами, полная самоотдача в творчестве, любовь к сцене и музыке — все это смогло покорить не одну сотню тысяч слушателей.