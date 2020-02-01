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«Я ничем не горжусь. Просто живу в свое удовольствие»: рэпер GOODY откровенно рассказал о жизни и творчестве

Сегодня, 11:19
GOODY — молодой артист, который стремительно завоевывает бешеную популярность.

«Я ничем не горжусь. Просто живу в свое удовольствие»: рэпер GOODY откровенно рассказал о жизни и творчестве
GOODY — молодой артист, который стремительно завоевывает бешеную популярность.

Рэп-исполнителя считают главным музыкальным прорывов последних лет. Настоящую известность рэперу принесли треки «Panamera» и «Снежная королева», которые за короткий период собрали огромное количество прослушиваний в сети. Качественная и профессиональная работа над материалами, полная самоотдача в творчестве, любовь к сцене и музыке — все это смогло покорить не одну сотню тысяч слушателей.

«Я ничем не горжусь. Просто живу в свое удовольствие»: рэпер GOODY откровенно рассказал о жизни и творчестве


1. Как и где проходило твое детство?

— Я с шести лет играл в школе футбольного клуба «Зенит». Каждый день тренировки, сборы и учеба.

2. С чего началось твое увлечение музыкальным творчеством?

— С самого детства я слушал очень много музыки. Однажды понял, что если продолжу вдохновляться огромным количеством музыки, то в скором времени она «попрет» из меня. Так и вышло — в 23 года я записал свой первый трек. С этого все и началось. Я пишу, читаю о своей жизни. Делаю как чувствую. К слову, музыке я не обучался, она живет во мне.

3. Кто тебя поддерживает в творческих начинаниях?

— Никто и никогда меня не поддерживал. Честно, я даже и не искал поддержки. Я просто делаю то, что мне в кайф. И в первую очередь, для себя. Я считаю так: чем труднее путь, тем слаще победа. Мне пришлось поработать чуть больше, для того чтобы меня заметили. Но это сделало меня гораздо сильнее и опытнее.

«Я ничем не горжусь. Просто живу в свое удовольствие»: рэпер GOODY откровенно рассказал о жизни и творчестве

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Ключевые слова: GOODY

Количество просмотров: 1 105
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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