«Я ничем не горжусь. Просто живу в свое удовольствие»: рэпер GOODY откровенно рассказал о жизни и творчестве

Рэп-исполнителя считают главным музыкальным прорывов последних лет. Настоящую известность рэперу принесли треки «Panamera» и «Снежная королева», которые за короткий период собрали огромное количество прослушиваний в сети. Качественная и профессиональная работа над материалами, полная самоотдача в творчестве, любовь к сцене и музыке — все это смогло покорить не одну сотню тысяч слушателей.
1. Как и где проходило твое детство?
— Я с шести лет играл в школе футбольного клуба «Зенит». Каждый день тренировки, сборы и учеба.
2. С чего началось твое увлечение музыкальным творчеством?
— С самого детства я слушал очень много музыки. Однажды понял, что если продолжу вдохновляться огромным количеством музыки, то в скором времени она «попрет» из меня. Так и вышло — в 23 года я записал свой первый трек. С этого все и началось. Я пишу, читаю о своей жизни. Делаю как чувствую. К слову, музыке я не обучался, она живет во мне.
3. Кто тебя поддерживает в творческих начинаниях?
— Никто и никогда меня не поддерживал. Честно, я даже и не искал поддержки. Я просто делаю то, что мне в кайф. И в первую очередь, для себя. Я считаю так: чем труднее путь, тем слаще победа. Мне пришлось поработать чуть больше, для того чтобы меня заметили. Но это сделало меня гораздо сильнее и опытнее.