Алиса Салтыкова, ORLOVE и AppolonovGang поделились впечатлениями о Дне Святого Валентина

Первое, о чем журналисты поинтересовались у артистов, отмечают ли они День Святого Валентина?Я не отмечаю День Святого Валентина. Во-первых, у меня нет второй половинки, а во-вторых - я не отношусь серьезно к этому празднику. Но, тем не менее, хочу пожелать всем влюбленным долгих счастливых отношений и огромной любви!Этот день не отмечать невозможно. Даже если ты знаешь о сомнительной истории зарождения этого «праздника», тебе придётся его отмечать во избежание вопросительного взгляда типа «ну и? Я не поняла... ты забыл какой сегодня день?». Это второе 8-е марта.Почему бы и да! Главное понимать, что для того, чтобы лишний раз признаться в любви или удивить вторую половину не нужно искать повод и праздник.Я скептик по жизни, очень рациональный человек и я никогда не была романтиком, может быть, в детстве, в подростковом возрасте была, но сейчас я это все дело обхожу стороной, и даже когда были какие-то отношения, я к этому так серьезно не относилась, для меня важнее взаимоуважение, нежели какие-то большие жесты.Мы любим сюрпризы. И сами устраиваем. Все зависит от настроения и отношений. Можно поужинать на крыше под облаками. А иногда хочется просто апельсинового фреша, круассан и вернуться в теплую постель.Конечно, этот день - повод сделать что-то особенное для своей второй половинки. И я точно знаю, что самым лучшим подарком будет романтик при свечах, когда нет никого вокруг и только вы вдвоём. А дарить нужно своё внимание и чувства - это то, чего не купишь ни за какие деньги. Это же хочу в подарок. Ну и игровую приставку конечно же.Ну, это такой не федеральный праздник, поэтому единственный День Святого Валентина, который я могу вспомнить: был ужин дома, с моим бывшим молодым человеком, все было очень красиво, букеты роз...Самые неожиданные и яркие воспоминания в день всех влюблённых - это когда на гастролях в Испании в Марбеле мне пришло письмо в номер отеля с адресом ресторана и подписью «жду в 19:00». Кто ждёт, зачем? В этом далёком от Москвы городе, совсем одиноком...Конечно же я еду. Захожу в ресторан, а там, сами понимаете... не оркестр и цыгане, а уютный столик на берегу моря, пледы, и тут она! Все в лучших традициях бандиады. Было очень неожиданно и весело.Самые теплые воспоминания, оказались самые снежные... Часто на 14 февраля выбирались в горы. Катались. Заряжает высота. А потом в ресторане, большой дружной компанией, отмечали праздник.Я не могу осуждать людей, которые любят День Святого Валентина, но для меня главное найти такого человека, который будет с тобой на одной волне, не зависимо от дня в календаре. Хочу пожелать всем людям, чтобы День Святого Валентина представлял из себя больше символ любви, нежели каких-то финансовых, материальных вещей.С моей профессией хотя бы увидеться на праздник - это уже событие. 14 февраля у меня 2 концерта и, если мне удастся приехать домой раньше, это и будет мой идеальный День Всех Влюблённых.Хотелось бы быть влюбленным по уши. Уехать на острова. Белый песок, холодное шампанское, и только мы.