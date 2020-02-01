Алексея Воробьева окольцевали

Вот только удалось это лишь героине сериала Деффчонки» Маше Бобылкиной, да и то лишь в веселом клипе, который Алексей презентовал к празднику Всех влюбленных.Но даже здесь, чтобы надеть на палец артиста обручальное кольцо, его невесте пришлось прибегнуть к обману. Здесь было все - безрассудство Звонаря, хитрость Бобылыча, и неожиданное появление блогера и бьюти богини всея Руси Натальи Красновой в роли регистраторши ЗАГСа!Что из этого получилось, и удалось ли герою ускользнуть из-под венца, можно увидеть в новом, самом романтичном и самом веселом клипе Алексея Воробьева «Пляшем я и Маша».Правда, стоит сказать, что эти съемки чуть не стоили Воробьеву жизни — он привык выполнять все, даже самые отчаянные трюки сам, без дублера. А как сценарист и режиссёр, Алексей наполнил историю целым каскадом крутых и опасных трюков.Так, в одной из сцен, герой Алексея носится по зимнему городу верхом на плюшевом медведе, привязанном с помощью троса к бамперу автомобиля. Мало того, что всю ночь Алексей провёл на морозе в одном легком костюме, катаясь за машиной на медведе, в конце сцены автомобиль, с прицепленном к нему на тросе героем, выезжает на каток, и медведь, вместе с наездником, на полной скорости врезается в стаю декоративных пластиковых пингвинов.Сидящий за рулём машины, каскадер, не рассчитав траекторию, ушёл в занос чуть раньше, и, летящий по льду на медведе, Алексей с размаху влетел прямиком в жесткий борт катка. Все присутствующие застыли от ужаса, и только постановщик трюков осторожно спросил: «Лёха, ты как?»«Отлично», - мужественно ответил Воробьев, поднимаясь и сильно хромая, «Но не так, чтобы я хотел этот удар повторить»