Дмитрий Дибров был экстренно госпитализирован с премьеры фильма

Минувшим вечером в столице состоялась премьера нового фильма режиссера Егора Кончаловского "На Луне". Одним из звездных гостей мероприятия стал Дмитрий Дибров. Внезапно телеведущий почувствовал себя плохо и упал в обморок. Ранее сообщалось, что у звезды случился приступ эпилепсии, однако эта информация не подтвердилась.Приехавшая на вызов бригада врачей приняла решение о госпитализации. Дибров оказался в Боткинской больнице, где ему провели ряд обследований - среди них МРТ, кардиограмма. "Нет, все в порядке. Просто старость называется" - признался телеведущий. Представитель Диброва Табриз Шахиди заявил, что у Дмитрия нет никакого диагноза или болезни: "Просто, так бывает с людьми". Также он добавил, что ведущий будет находиться в больнице до вторника. Супруга Дмитрия Диброва Полина на своей страничке в соцсети призвала не беспокоиться за здоровье её мужа: "Друзья, не волнуйтесь! У нас все хорошо. Дмитрий казак, сильный и крепкий! Со всеми бывает. А мы с папой рядом заботимся! Сладких снов, надо отдохнуть".