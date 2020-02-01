Приехавшая на вызов бригада врачей приняла решение о госпитализации. Дибров оказался в Боткинской больнице, где ему провели ряд обследований - среди них МРТ, кардиограмма. "Нет, все в порядке. Просто старость называется" - признался телеведущий. Представитель Диброва Табриз Шахиди заявил, что у Дмитрия нет никакого диагноза или болезни: "Просто, так бывает с людьми". Также он добавил, что ведущий будет находиться в больнице до вторника. Супруга Дмитрия Диброва Полина на своей страничке в соцсети призвала не беспокоиться за здоровье её мужа: "Друзья, не волнуйтесь! У нас все хорошо. Дмитрий казак, сильный и крепкий! Со всеми бывает. А мы с папой рядом заботимся! Сладких снов, надо отдохнуть".
Дмитрий Дибров был экстренно госпитализирован с премьеры фильма
Сегодня, 04:08
60-летний телеведущий Дмитрий Дибров упал в обморок во время светской кинопремьеры в "Октябре".
Минувшим вечером в столице состоялась премьера нового фильма режиссера Егора Кончаловского "На Луне". Одним из звездных гостей мероприятия стал Дмитрий Дибров. Внезапно телеведущий почувствовал себя плохо и упал в обморок. Ранее сообщалось, что у звезды случился приступ эпилепсии, однако эта информация не подтвердилась.
Приехавшая на вызов бригада врачей приняла решение о госпитализации. Дибров оказался в Боткинской больнице, где ему провели ряд обследований - среди них МРТ, кардиограмма. "Нет, все в порядке. Просто старость называется" - признался телеведущий. Представитель Диброва Табриз Шахиди заявил, что у Дмитрия нет никакого диагноза или болезни: "Просто, так бывает с людьми". Также он добавил, что ведущий будет находиться в больнице до вторника. Супруга Дмитрия Диброва Полина на своей страничке в соцсети призвала не беспокоиться за здоровье её мужа: "Друзья, не волнуйтесь! У нас все хорошо. Дмитрий казак, сильный и крепкий! Со всеми бывает. А мы с папой рядом заботимся! Сладких снов, надо отдохнуть".
Приехавшая на вызов бригада врачей приняла решение о госпитализации. Дибров оказался в Боткинской больнице, где ему провели ряд обследований - среди них МРТ, кардиограмма. "Нет, все в порядке. Просто старость называется" - признался телеведущий. Представитель Диброва Табриз Шахиди заявил, что у Дмитрия нет никакого диагноза или болезни: "Просто, так бывает с людьми". Также он добавил, что ведущий будет находиться в больнице до вторника. Супруга Дмитрия Диброва Полина на своей страничке в соцсети призвала не беспокоиться за здоровье её мужа: "Друзья, не волнуйтесь! У нас все хорошо. Дмитрий казак, сильный и крепкий! Со всеми бывает. А мы с папой рядом заботимся! Сладких снов, надо отдохнуть".
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Ключевые слова: Дмитрий Дибров
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Количество просмотров: 2 405
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com, 1tv.ru
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Автор фото: instagram.com, 1tv.ru
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50-летняя Дженнифер Лопес показала селфи в бикини 50-летняя певица Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram-аккаунте откровенное фото, на котором позирует в микро-бикини белого цвета.
Дмитрий Дибров был экстренно госпитализирован с премьеры фильма 60-летний телеведущий Дмитрий Дибров упал в обморок во время светской кинопремьеры в "Октябре".
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