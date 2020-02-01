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Певица Миранда выпустила новую песню «Папин пистолет».

Вчера, 20:53
На вопрос, как пережить расставание, тысячи женщин ищут ответ ежедневно, но кто-то тихо плачет в подушку, а кто-то решает свои проблемы по-другому.

Певица Миранда выпустила новую песню «Папин пистолет».
Говорят, брошенная девушка может быть довольно опасной. Эту мысль Миранда и доказала. Казалось бы, название трека говорит само за себя, но смысл намного глубже. Текст ритмичной песни основывается на личных переживаниях певицы. «Возьму папин пистолет и выпущу в тебя всю обойму», — поет Миранда. Любящее сердце хрупкой девушки было разбито. Некогда любимый и самый близкий человек предал ее и она решила взять папин пистолет и отомстить парню. Терпение любой девушки не безгранично, даже самой тихой и спокойной.

Певица Миранда выпустила новую песню «Папин пистолет».


«Мальчики не обижайте своих девочек, а то они могут разозлиться», — комментирует певица. Поклонники в комментариях оценили новую песню Миранды: «Ваау. Это пушка», «Круто», «Трек - огонь».

Молодая исполнительница покорила сердца тысячи слушателей. Каждая ее композиция становится хитом. Так и «Папин пистолет» заряжен на успех, потому что иначе у Миранды быть не может.

Певица Миранда выпустила новую песню «Папин пистолет».

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Ключевые слова: Миранда

Количество просмотров: 1 963
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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