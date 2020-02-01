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Певица Дэя выпустила новый трек «Люди»

Вчера, 15:40
Популярная исполнительница Дэя, посвятила новый трек людям, которые пытаются поверить в свои силы.

Певица Дэя выпустила новый трек «Люди»
Глубокая, пронзительная композиция, исполненная ярко и эмоционально – это философское размышление певицы о поиске себя, своего пути, своего жизненного предназначения.

В новой песне Дэю волнует тема сложного выбора: наперекор предрассудкам, поднять свой одинокий парус над морем мирских страстей, полном соблазнов, зависти, лжи, и скоротечной славы – или, растворившись в этом море, быть навсегда погребённым его волнами.

«Моя новая песня «Люди» мне особенно дорога. В ней я говорю о том, что волнует меня как артиста. В творчестве, как и в жизни, мы часто стоим перед непростой дилеммой: пойти на компромисс ради сиюминутного интереса, или быть верным себе и бороться за мечту, как бы мучительно сложно это не казалось? Когда ты честен и искренен, когда ты делаешь то, что считаешь правильным – ты свободен! Только так ты остаешься собой, только так ты можешь обрести счастье и дать искру другим людям – тем, кто только пытается поверить в свои силы», - говорит Дэя.

Авторы песни:
Музыка: Дмитрий Шапарев
Слова: Владимир Шарф, Марина Решетник

Новый сингл Дэи «Люди» доступен на всех цифровых площадках

Певица Дэя выпустила новый трек «Люди»

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Ключевые слова: Дэя

Количество просмотров: 1 573
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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